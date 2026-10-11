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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / 'El Andariego', cantante de música popular, sufrió un accidente de tránsito en Antioquia

'El Andariego', cantante de música popular, sufrió un accidente de tránsito en Antioquia

El cantante sufrió un accidente de tránsito en la vereda Tasajo, en Sonsón, Antioquia, cuando se dirigía a Nariño para presentarse en las Fiestas de las Cosechas.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 11 de oct, 2026
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El Andariego
El Andariego iba rumbo a una presentación en Nariño cuando sufrió un accidente en Sonsón
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El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado conocido como 'El Andariego' sufrió un accidente de tránsito este domingo 11 de octubre en el municipio de Sonsón, Antioquia, según confirmaron las autoridades locales. El hecho ocurrió a la altura de la vereda Tasajo, cuando el artista se desplazaba hacia el municipio de Nariño, donde tenía prevista una presentación durante las Fiestas de las Cosechas.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el cantante presenta heridas leves y recibe atención médica en el centro de salud de Sonsón. Por ahora, no se han entregado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni sobre el estado de salud de las demás personas que viajaban en el vehículo.

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¿Qué se sabe del accidente de El Andariego en Sonsón?

El accidente se registró en la vereda Tasajo, zona rural de Sonsón, Antioquia. Según el reporte conocido hasta el momento, El Andariego viajaba hacia Nariño para cumplir con un compromiso musical programado en el marco de las Fiestas de las Cosechas.

Tras el siniestro, el artista fue trasladado a un centro de salud del municipio, donde recibe atención médica. La información preliminar señala que sus heridas serían leves, aunque se espera que se conozcan nuevos detalles sobre su evolución.

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Por el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó el accidente. Tampoco se conoce el número total de personas que se movilizaban en el vehículo ni si los demás ocupantes sufrieron lesiones.

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¿El Andariego se presentará en las Fiestas de las Cosechas de Nariño?

El cantante tenía previsto llegar este domingo al municipio de Nariño, Antioquia, para presentarse durante las Fiestas de las Cosechas. Noticias Caracol habló con su mánager y señaló que el artista no sufrió lesiones de gravedad y que se encuentra bien. “Nada de gravedad físicamente, solo daños. En este momento está bien, está en Antioquia para la presentación en un municipio esta noche."

Escrito por Danna Sofía Suárez G
dssuarez@caracoltv.com.co

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