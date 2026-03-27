El impactante relato de sobrevivientes a accidente de la FAC: "Vimos compañeros quemarse vivos"

Fueron 57 uniformados los que sobrevivieron al fatídico accidente aéreo del avión Hércules de la FAC (Fuerza Aeroespacial Colombiana) en el departamento del Putumayo. Cuatro de los sobrevivientes hablaron con Noticias Caracol y entregaron detalles sobre cómo lograron salvarse y también para recordar a los compañeros que, lamentablemente, perdieron la vida.



Los sonidos que escucharon sobrevivientes del accidentes de la FAC

A uno de los militares sobrevivientes, el cabo William Stiven Enríquez, suboficial del Ejército Nacional, se le preguntó en qué momento se dio cuenta de que estaba con vida. Él respondió que “cuando íbamos ya todos felices, con ganas de ir a ver a nuestras familias, ya pues el avión estaba bien, se escuchaba todo bien. De repente, cuando ya sentimos que estábamos en movimiento, pues dentro de la aeronave todos estábamos tranquilos. Lo único que recuerdo fue que escuché un sonido nada más y cuando sentí algo que como que no estaba bien, todo el mundo se alcanzó a ver como la cara. Vi gente que se empezó como a preocupar. Eso fue en cuestión de segundos. Lo único que pensé fue, ‘aquí va a pasar algo’. Lo único que decir fue: ‘Dios mío, permítame volver a ver a mi familia”.

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Agregó el cabo que en el momento “escuchaba ya los gritos. Yo quería sobrevivir y quería que todos estuviéramos bien, que todos estuviéramos completos, todos queríamos ir a ver a nuestras familias; ese era nuestro anhelo”.

El Dragoneante Fabio Muñoz, por su parte, también se refirió al fuerte estruendo: “También lo sentí en la misma forma. Dos sonidos muy fuertes en la parte de atrás. En el avión, al despegar, se sintió un golpe muy fuerte y, bueno, nos pareció que era algo normal; cuando al ratico, a los 5 segundos, volvió y se sintió y ya el avión empezó a perder altura”.



El cabo Pedro Alejandro Rodríguez contó que “una vez el avión despega, ya estando en el aire, todo parecía muy normal. Ahí es cuando emite ese fuerte sonido. Yo escucho la parte de abajo y nos sorprendió un poco. Claro, nos miramos como que (…) y por ahí unos 2 segundos paró. Pero, posterior, eso volvió a sonar más fuerte junto con el junto al ala y ya es cuando empezó una turbulencia fuerte hacia el impacto”.



Así logró salir del avión algunos de los soldados sobrevivientes: "Dios nos bendijo"

Por otra parte, el cabo primero Jairo Armando Bravo narró que “yo quedé atrapado en medio de las latas. No podíamos salir. Estaba con el señor cabo tercero Mendoza Pedro. En un momento que Dios nos bendijo, no sé, el avión hizo como una explosión, la lata se levantó, me pude salir y pudo salir mi suboficial y otro soldado que se salvó también. La verdad fue muy feo porque nosotros miramos compañeros de nosotros o gente de mi pelotón o mi compañía quemarse vivos y no podíamos hacer absolutamente nada”.



Los soldados en Colombia se preparan para afrontar difíciles condiciones como estar en un combate, como estar en la selva o incluso caer en un campo minado. El cabo William Stiven Enríquez sostuvo que “como miembros de la fuerza pública, sabemos que siempre estamos en riesgo y pues cualquier situación puede ocurrir con nosotros. Estamos preparados para eso mentalmente. Estamos capacitados. Para eso nos preparan a todos, para para afrontar la situación, pero así podemos estar preparados para lo que sea. Siempre hay un dolor y más cuando hay pérdidas de vida. Podría ser yo, pero también cualquier otro compañero, pero atrás de cada hombre que pertenece a la fuerza pública también hay una historia, una familia, que es lo que uno lucha, lo que uno construye”.

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Frente al trabajo de la comunidad luego de que ocurrió el trágico accidente, el dragoneante Fabio Muñoz mencionó que “la gente se portó muy bien. En el momento que se dieron cuenta que el avión impactó, todos se reunieron, todos salieron con motos, con lo que más pudieron, a rescatarnos, a rescatar las vidas, a rescatar a los heridos. Y desde que llegamos al hospital, muy buena atención por parte de los médicos”.

Finalmente, los cuatro sobrevivientes le enviaron un mensaje al municipio de Puerto Leguízamo y, sobre todo, a las personas que estuvieron dispuestas a brindarles ayuda cuando el avión se accidentó.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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