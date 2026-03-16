Ideam alerta nuevo frente frío en Colombia: lluvias y más viento esta semana en varias regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante la semana del martes 17 al viernes 20 de marzo de 2026 se presentarán lluvias en amplias zonas del país, principalmente en las regiones Andina, Pacífica y sectores de la región Caribe. De acuerdo con el informe, se esperan condiciones de nubosidad variable y episodios de lluvia en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad en algunos días específicos de la semana.

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Según la entidad, las precipitaciones más relevantes se registrarían el martes 17 y el jueves 19 de marzo. Durante esas jornadas, las lluvias se concentrarían principalmente en las regiones Andina y Pacífica, así como en sectores del oriente y sur de la región Caribe y algunas áreas de la Amazonía.

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El reporte también menciona la posible incidencia indirecta de un nuevo frente frío entre el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo, fenómeno que podría generar cambios en las condiciones atmosféricas, especialmente en la región Caribe y en zonas del centro y norte de la región Andina, donde se podrían presentar incrementos en la nubosidad y en las precipitaciones.



Así estará el clima en Colombia en la semana del 17 al 20 de marzo

Además de las lluvias, el Ideam advirtió que se espera un aumento en la velocidad del viento y del oleaje en el mar Caribe. Estas condiciones podrían afectar especialmente a las zonas costeras, por lo que las autoridades recomiendan a las comunidades y a los sectores marítimos mantenerse atentos a los reportes meteorológicos durante la semana.



En el caso de Bogotá, el pronóstico señala que "se prevé probabilidad de lluvias durante las tardes, especialmente en sectores del norte y oriente de la ciudad. La temperatura variará entre 10 °C y 21 °C".

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Durante el martes 17 de marzo, el panorama cambiaría con un aumento de las lluvias en diferentes regiones del país. Los mayores acumulados se proyectan en áreas de la región Andina y Pacífica, además de sectores del suroriente de la Amazonía. En varias zonas podrían registrarse tormentas eléctricas asociadas a las precipitaciones.

Para el miércoles 18 de marzo se espera una ligera disminución de las lluvias a nivel nacional, aunque algunas regiones continuarían registrando precipitaciones. Las mayores probabilidades se mantendrían en zonas del centro y norte de la región Andina, así como en sectores del norte de la región Pacífica y del Caribe.

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Hacia el jueves 19 de marzo, el pronóstico indica un aumento nuevamente en las lluvias, con condiciones mayormente nubladas en amplias zonas de la región Andina y en áreas del sur y oriente del Caribe. En varios departamentos podrían presentarse precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

Para el viernes 20 de marzo, las condiciones meteorológicas seguirían marcadas por la presencia de nubosidad y lluvias en diferentes zonas del país, especialmente en las regiones Andina y Amazónica. No obstante, en otras áreas del territorio nacional se prevé predominio de tiempo seco.



Colombia entra en la primera temporada de más lluvias del año, según Ideam

El mes de marzo marca el comienzo de la primera temporada de lluvias en gran parte de Colombia. Según el más reciente informe de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera que durante las próximas semanas aumenten las precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

De acuerdo con la entidad, las lluvias registradas durante enero y febrero han generado niveles elevados de humedad en suelos y cuencas hidrográficas. Esta condición podría favorecer respuestas más rápidas de ríos y quebradas ante nuevos episodios de precipitación, lo que obliga a mantener vigilancia sobre el comportamiento de estos cuerpos de agua.

"Entre los meses de marzo y mediados de junio se desarrolla en Colombia la primera temporada de más lluvias del año. Este periodo inicia tras un primer trimestre de 2026 con precipitaciones muy por encima de lo normal, que incluso han superado los patrones históricos en varias regiones del país"

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co