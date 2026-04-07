Fiscalía imputará a conductor señalado de causar accidente que dejó dos muertos en la avenida Mutis

La investigación por el accidente fatal ocurrido en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, suma un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso al radicar imputación de cargos contra quien sería el conductor del vehículo involucrado en el siniestro, en el que perdieron la vida dos motociclistas. Se trata de Rubén Guillermo Romero Castillo, quien deberá enfrentar a la justicia por el delito de homicidio culposo.



De acuerdo con la información conocida, la audiencia de imputación fue programada para el próximo 15 de abril. Sobre Romero Castillo pesa además la presunción de haber salido del país con destino a Venezuela, lo que podría incidir en el desarrollo del proceso judicial y en su comparecencia ante las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este caso, que generó amplia conmoción y debate en su momento, se remonta al 31 de octubre de 2025, cuando se registró el accidente en la intersección de la avenida Mutis con carrera 98. En ese hecho, un vehículo particular perdió el control, invadió el carril contrario y arrolló a dos motociclistas, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Lea además: Dueño de carro involucrado en accidente fatal de la avenida Mutis, en Bogotá, es imputado



Dueño de carro también fue imputado

La nueva imputación se suma a las actuaciones que ya venía adelantando el ente acusador en este expediente. Cabe recordar que por estos mismos hechos ya había sido imputado Edwin Delgado, propietario del vehículo implicado en la tragedia. Su caso suscitó controversia jurídica y opinión pública, al no ser él quien conducía el automotor en el momento del accidente.



Según la tesis de la Fiscalía, Delgado habría tenido responsabilidad en los hechos al permitir que una persona en presunto estado de embriaguez condujera su vehículo. Por esa razón, fue imputado por homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia, un cargo que no aceptó. Actualmente, el proceso en su contra avanzó a una nueva etapa, luego de que se radicara el escrito de acusación, el cual se encuentra en trámite de asignación de despacho para la respectiva diligencia judicial.



La decisión de imputar también al presunto conductor refuerza la línea investigativa del ente acusador, que ha centrado sus esfuerzos en establecer las responsabilidades individuales en torno a la cadena de decisiones que derivaron en el fatal desenlace.

Publicidad

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía en el curso de la investigación, tanto el propietario del vehículo como el conductor habrían estado previamente en un establecimiento donde se expendían bebidas alcohólicas. Este elemento ha sido clave para sustentar la hipótesis de que el vehículo era conducido en condiciones que comprometían la seguridad vial.

En su momento, la versión entregada por Delgado señalaba que había optado por contratar a un conductor designado para evitar precisamente conducir bajo efectos del alcohol. Sin embargo, la investigación del ente acusador plantea un escenario distinto, en el que el supuesto conductor habría compartido también en el lugar antes de ponerse al volante.

Publicidad

Ahora, con la vinculación formal de Romero Castillo al proceso, la justicia busca avanzar en el esclarecimiento total de los hechos y en la determinación de responsabilidades penales. La audiencia del 15 de abril será clave para definir el rumbo del caso y establecer si el señalado conductor acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.

Mientras tanto, el expediente continúa su curso en medio de la expectativa de las familias de las víctimas, que esperan que las decisiones judiciales contribuyan a esclarecer lo ocurrido y a que se haga justicia por la muerte de los dos motociclistas en este accidente que marcó a la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co