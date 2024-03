En plena audiencia, Salvatore Mancuso pidió ser examinado por problemas de corazón

Ante la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla se llevó a cabo una nueva audiencia donde se solicitó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Procuraduría se opuso a que se le otorgue este beneficio y la Fiscalía cuestionó su papel como gestor de paz.



La audiencia inició con la intervención de la fiscal Magaly Álvarez, quien señaló que no hay una solicitud clara del Gobierno o del alto comisionado para la Paz sobre el papel que ejercería Salvatore Mancuso como gestor de paz y que esa petición no puede pasar por encima de los compromisos que él adquirió con la ley de Justicia y Paz y con las víctimas, por lo que le pidió al magistrado hacer una revisión exhaustiva de la petición.

Mancuso, por su parte, aseguró que, según lo que le ha manifestado el Gobierno, es fundamental su labor en el proyecto de paz total, por su influencia con grupos paramilitares, para cerrar de alguna manera lo que fue el pacto de Ralito.

“En esa medida, me ha pedido que cerremos Ralito, que revisemos cuáles son los incumplimientos que tuvo o tuvieron los gobiernos pasados, en la medida de que la palabra del Estado debe cumplirse independientemente del gobierno que haya comprometido su palabra, especialmente con actores del conflicto, porque es un mensaje contundente que el Estado cumple cuando empeña su palabra a los actores que están comprometidos con la paz y la reconciliación nacional”, aseguró Mancuso.



En medio de esta audiencia y justo cuando iba a iniciar la intervención de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar manifestó supuestos problemas cardíacos, por lo que le pidió al magistrado una revisión de un grupo de médicos que se encontraba en ese momento en la cárcel La Picota de Bogotá, petición que fue negada por el jurista.

“En la medida que tenido unos quebrantos cardíacos, en salud, están unos médicos del establecimiento que van a adelantar un electrocardiograma y otros exámenes. Piden, por favor, si podrían concedernos -¿cuánto se gasta en eso?- 10 minutos, 15 minutos, dicen ellos, para poder adelantarlo por favor”, señaló.

La Procuraduría fue tajante en su solicitud y pidió que se niegue la libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz, asegurando que no hay coherencia con la petición presentada, que él no funge como un representante actual del paramilitarismo y que esto significaría un muy mal mensaje para los grupos armados que delinquen en este momento en Colombia.

“No funge Mancuso Gómez como representante de las extintas AUC. El acuerdo de Ralito culminó hace más de 10 años y no resulta de recibo como soporte que el papel de gestor de paz permitirá que ahora sí tenga lugar su cierre definitivo, bajo el velo de las estructuras criminales que surgieron tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Admitir, señoría, ese tipo de fundamentos es llevar un nefasto mensaje a la delincuencia, no importa el momento en el que ustedes decidan voluntariamente cesar su actividad delictiva, siempre y aún a pesar de sus desmanes, las puertas estarán abiertas para ustedes”, manifestó la procuradora Diana Niño.

Esta solicitud se resolverá por parte de la Sala de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla el próximo 13 de marzo, es decir, ese día se definirá si se le otorga la libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz.