Envían prueba de supervivencia de subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el Eln

En las últimas horas se conoció una prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja, militar secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Arauca, el pasado 4 de noviembre.

El video fue entregado el jueves 12 de noviembre por guerrilleros a miembros de la comisión humanitaria que participó en la liberación Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación que estaban en poder del grupo ilegal desde mayo de 2025 y que después de 18 meses de cautiverio pudieron volver a reunirse con su familia.

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