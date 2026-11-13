Fallece policía que sobrevivió a atentado en Casanare: familia pedía su traslado a Bogotá

El subteniente Marcelo Miranda Cordero perdió la vida días después de que él y otro compañero suyo fueron blanco de un atentado en Hato Corozal, en Casanare. El uniformado quedó herido de gravedad, mientras que el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas falleció el mismo día después del atentado. Miranda Cordero, por su parte, estuvo luchando para vivir por varios días.



El subteniente Miranda quedó vivo, pero en delicado estado de salud. Su familia clamaba por ayuda para que el hombre fuera trasladado a un centro médico de Bogotá, mientras que en el Hospital Regional de Yopal, donde entró a cirugía, no le decían mayor cosa sobre las novedades. “Nos han dicho que se va a hacer un traslado, pero que está en procesos administrativos, pero no nos han dado más información. No sabemos a qué horas está el helicóptero allá”, dijo Lorena Miranda, hermana del subteniente.

Una de las extremidades del uniformado quedó bastante comprometida, por lo que los profesionales de salud tuvieron que intervenirlo más de una vez para contener el daño. Después de los intentos, la conclusión fue que el subteniente tenía que ser trasladado en un avión ambulancia a un centro asistencial. Se desconoce si el trámite surtió efecto para que el uniformado recibiera la atención pertinente en otro lugar con mayor capacidad para responder a su estado de salud. Pese a los esfuerzos del equipo médico que lo atendió en Yopal, el uniformado perdió la vida en horas de la madrugada de este 13 de noviembre.

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La alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabá Gutiérrez, había lamentado en su momento la muerte del patrullero Quintero Caldas y manifestó su solidaridad con su familia y con la institución. Asimismo, le deseó pronta recuperación al subteniente Marcelo Miranda. “Referimos el apoyo de las instituciones del orden departamental y nacional para garantizar la vida de todos nuestros ciudadanos”, dijo. Quintero había prestado 15 años de servicio a la institución.

María Paula Rodríguez Rozo

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