Estas son las primeras víctimas identificadas por Medicina Legal del accidente aéreo en Putumayo

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identificación de diez de las víctimas fatales del accidente del avión Hércules, ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo. El anuncio fue emitido por Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de la entidad. La totalidad de los cuerpos recuperados llegaron en la noche del 24 de marzo a la sede de Bogotá, donde se adelantan las labores forenses.



Desde la mañana del domingo en que ocurrió el siniestro empezaron a conocerse las identidades de alguna de las víctimas mortales de este lamentable suceso, que ha sido calificado como una de las peores tragedias aéreas que ha tenido que enfrentar la Fuerza Pública. Conforme avanzaba la búsqueda de los cuerpos siniestrados, las autoridades iniciaron a divulgar los nombres y rostros de los héroes de la patria que fallecieron por el choque y posterior incendio de la aeronave, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los últimos nombres en conocerse fueron de los uniformados adscritos al Ejército Nacional, la mayoría de ellos eran soldados profesionales.



Primeras víctimas identificadas

La sede de Medicina Legal en Bogotá avanza en los procedimientos para identificar y entregar los cuerpos de las víctimas. Con un equipo compuesto por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, han trabajado de forma articulada entre doce equipos forenses. Cabe recordar que en total fueron 70 personas que fallecieron en este vuelo, de matrícula C-130. La aeronave procedía de Bogotá y había aterrizado en Puerto Leguizamón a tropas del Batallón de Infantería de Selva número 49. Había 128 personas en total en la aeronave,entre pasajeros y tripulación.



Los primeros cuerpos identificados corresponden a:

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Ariel Leonardo Villota Guevara.

MY. Jaime Alexander Fernández Camargo.

Yeferson Fabian Otavo Yaima.

Andrés Javier Moreno Chavez.

Luis Eduardo Blanco Hernández.

Mateo Herrera López.

Benjamín Esteban Pérez Torres.

Jhonathan Stid Pinzon Reyes.

Rafael Santos Guerra Almeida.

Daniel Esteban Arias Pérez.

Cabe recordar que la última víctima fue encontrada alrededor del mediodía del martes 24 de marzo. Y es que conforme avanzaban los actos urgentes en el lugar del incidente el día lunes, las autoridades reportaron que había cuatro personas que no fueron encontradas. Los organismos de socorro trabajaron para hallarlos uno por uno. La búsqueda concluyó cuando la última víctima fue extraída del tren de aterrizaje del Hércules.

María Paula Rodríguez Rozo

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