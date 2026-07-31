La hipótesis del crimen de María Camila Potosí y la bebé Alahia: así fue la "trampa" que le pusieron

Aunque será la Fiscalía la que destape las pruebas contra los cinco presuntos asesinos de María Camila Potosí y la bebé que estaba a punto de dar a luz, ya se conocen nuevos detalles de la investigación que hoy sacude al país por la forma cómo ocurrió el caso.

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El hallazgo del cuerpo de la pequeña Alahia puso fin a más de diez días de angustia para la familia de María Camila, la joven de 21 años que desapareció en Cali cuando cursaba su octavo mes de embarazo. El CTI de la Fiscalía dijo que los restos encontrados corresponderían a la hija de la joven, cuyo cuerpo sin vida ya había sido hallado previamente cerca del río Meléndez con signos de tortura y violencia.

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La principal hipótesis de la Policía Nacional, de acuerdo con el general William Rincón, director de la institución, señala un plan premeditado y cruel encabezado por una mujer identificada como Juliet. Según las autoridades, Juliet habría engañado a María Camila con el objetivo de apropiarse de su bebé. El móvil del crimen era una manipulación sentimental: la capturada pretendía fingir ante su pareja que estaba embarazada y que la niña era suya, buscando así asegurar un "enlace pasional" con el hombre.



¿Qué se conoce sobre la investigación?

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Las investigaciones revelaron que el fatídico 16 de julio, día de la desaparición, el crimen fue coordinado por un hombre conocido bajo el alias de Nixon, quien organizó el secuestro. Juliet, quien fue vista por última vez con la víctima a bordo de una motocicleta, transportó a la joven hasta el corregimiento de La Buitrera.

En ese lugar, la entregó a otros dos cómplices, alias Edwin y alias Kevin, quienes presuntamente asesinaron a María Camila a sangre fría utilizando un arma blanca. Posteriormente, los sujetos arrojaron el cuerpo a las orillas del río Meléndez en una zona rural de la ciudad.

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Gracias al análisis de cámaras de vigilancia, múltiples entrevistas y allanamientos, las autoridades lograron capturar a cinco presuntos responsables en las localidades de Cali y Andalucía. Se conoció que algunos de los implicados fueron sorprendidos mientras realizaban trámites para huir del país. Durante los operativos, la Policía incautó un vehículo, dos motocicletas y varios equipos celulares que habrían sido utilizados para coordinar el secuestro y asesinato.

La Fiscalía General de la Nación imputará a los detenidos cargos por delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y alteración de elementos materiales probatorios, entre otros. Las audiencias se realizarán en las próximas horas y el ente acusador podría revelar otros detalles de cómo operó el grupo de señalados del crimen.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, dijo que los resultados de la necropsia y la manera de muerte de María Camila Potosí están en manos de la Fiscalía. Adelantó que una vez llegó el cuerpo de la madre, se evidenció que no tenía a su bebé en gestación. Este mismo viernes se realizarán los análisis del cuerpo del bebé hallado para confirmar si se trata de Alahia.

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En entrevista con Noticias Caracol, Alba, la madre de María Camila Potosí, dijo que se enteraron de las capturas y el hallazgo del cuerpo a través de reportes noticiosos: “Nos cayó como un balde de agua fría”. La mujer manifestó que aún desea guardar la esperanza de que los restos no correspondan a su nieta hasta que no haya una certeza absoluta, pues anhelaba tener ese "pedacito de Camila" de regreso en casa.

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