Estudiante con mejor Icfes en su colegio, becado en Medicina, murió en Santa Marta

Un trágico accidente de tránsito en Santa Marta apagó la vida del joven Andrés Sebastián Tolero, un muchacho de 17 años que destacó por sus méritos académicos y tenía por delante, pese a su corta edad, muchos más logros por alcanzar. En su colegio obtuvo el mejor puntaje de las Pruebas Saber 11, lo que le permitió acceder a una beca en la Universidad del Magdalena, donde apenas comenzó a estudiar el primer semestre de la carrera de Medicina.



“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante del Programa de Medicina -, Andrés Sebastián Talero Suárez, a quien recordaremos por su calidad humana y compromiso académico”, dijo la Universidad del Magdalena en su mensaje de solidaridad y fortaleza a sus allegados. (Lea: Ocho personas hospitalizadas tras fuerte turbulencia en vuelo Medellín - Nueva York)

Así ocurrió el accidente que le arrebató la vida a Sebastián Tolero

De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan las autoridades de movilidad de Santa Marta, el siniestro habría ocurrido cuando una motocicleta omitió una señal de “Pare” en una intersección del barrio Jardín. Este comportamiento, contrario a las reglas de tránsito, habría desembocado en la violenta colisión de este vehículo contra el que conducía el joven estudiante universitario. Este choque causó que la moto en la que iba Andrés Sebastián y el golpe fue tan fuerte que le causó un trauma craneoencefálico severo por el impacto. (Lea también: El pedido de la hija de ‘Jhon Calzones’ al presidente Abelardo de la Espriella: “Lo asesinaron”)

Publicidad

El estudiante fue auxiliado por transeúntes y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención por parte del personal médico. Lamentablemente, no hubo mucho que hacer para salvarle la vida y su fallecimiento fue confirmado.



Sebastián Tolero fue reconocido por obtener el mejor puntaje de la Prueba Saber 11 del colegio Nuestra Señora de Fátima. Este rendimiento le permitió ser beneficiario del programa Talento Santa Marta, que le dio acceso a una carrera universitaria en la Universidad del Magdalena. (Rescatan a una mamá puma y su cría en Cauca: estaban en riesgo de ser cazadas)



En lo corrido de 2026, han ocurrido 6.255 homicidios en accidentes de tránsito. Esto representa un aumento del 19,87 % (más de 1.000 casos de diferencia) frente a la misma temporada de 2025. El año pasado, hasta el 14 de septiembre, había registro de 5.218 casos.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co