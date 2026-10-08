El pedido de la hija de ‘Jhon Calzones’ al presidente Abelardo de la Espriella: “Lo asesinaron”

La familia de Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal (Casanare), enterró a su ser querido después de que fuera víctima de un atentado en su finca, donde solía vender productos cárnicos a la comunidad de la vereda donde vivía. Conocido como Jhon Calzones, este hombre recibió varios disparos y perdió la vida a pesar de los intentos para mantenerlo en este mundo. Su hija, Linda Torres, apareció en redes sociales para hacerle un pedido especial al presidente Abelardo de la Espriella, mientras ella y su familia siguen a la espera de que este caso sea resuelto y llegue la justicia para los responsables.

Las autoridades ya tienen en su poder a dos personas que fueron identificadas como los presuntos autores materiales del asesinato. El primer detenido fue el menor de edad que habría accionado el arma homicida el pasado 29 de septiembre. Ese mismo día fue capturado para ponerlo a disposición del sistema de justicia especial. Este 7 de octubre fue capturado el segundo implicado con apoyo de servidores del CTI y la Policía Nacional.

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El mayor de edad habría sido quien condujo la moto en la que se movilizaba el menor de edad. Se prevé que se le imputen los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. (Detalles de la captura: Crimen de 'Jhon Calzones': capturan al segundo implicado en el asesinato de exalcalde de Yopal)



El llamado de la hija de ‘Jhon Calzones’ al presidente De la Espriella

Todavía hay un camino investigativo por recorrer para establecer quién habría ordenado el asesinato de Jhon Jairo Torres. Por eso, Linda Torres le hizo un pedido especial al presidente Abelardo de la Espriella para que se indague a fondo el crimen cometido contra su padre, quien era conocido en la región por su breve paso por la política y su trayectoria como comerciante.



En redes sociales, la joven hizo un llamado para que el caso de su padre no quede impune y para que las autoridades puedan rastrear al autor intelectual. “Presidente, a mi papá lo asesinaron. Como hijas, le pedimos que se investigue y se haga justicia por el asesinato de mi padre”, dijo en nombre suyo y el de sus hermanos. “Como yopaleña y casanareña, le pido que se investigue y se haga justicia por la muerte del líder social más grande que ha tenido el Casanare. El Estado cuenta con los medios para hacer justicia”.

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“El sicario que perpetró este acto cobarde únicamente es quien jaló el gatillo. La investigación debe dar con los verdaderos bandidos, con los actores intelectuales que con su poder callaron la voz de mi padre y que con sus dineros sucios pagaron el precio de su vida”, declaró la hija del occiso. (Le puede interesar: Los videos de ‘Jhon Calzones’ antes de su asesinato: “Hay mucho bandido persiguiéndonos”)

La Fiscalía, en uno de sus pronunciamientos oficiales como ente investigador, declaró que posee información preliminar que indicaría que el homicidio de Jhon Jairo Torres habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Sobre su identidad o su lugar de reclusión no dio detalles en el comunicado. Este dato ahora hace parte de una de las líneas investigativas que tiene el caso.

María Paula Rodríguez Rozo

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