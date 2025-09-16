En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Alias Lámpara, señalado de matar a golpes a niño en Medellín: prontuario revela caso de homicidio

Alias Lámpara, señalado de matar a golpes a niño en Medellín: prontuario revela caso de homicidio

Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, es el sujeto señalado de acabar con la vida de su hijastro de 4 años en Medellín. Esto se sabe de su prontuario criminal en el que hay un caso de homicidio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 17, 2025 06:38 a. m.
