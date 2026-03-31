Fiscalía levanta órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales en Antioquia: ¿por qué?

La Fiscalía General de la Nación levantó en las últimas horas las órdenes de captura contra peligrosos cabecillas de bandas delincuenciales en Antioquia. En total son 23 las órdenes levantadas por el ente investigador. Estas personas hacen parte de la mesa de diálogo de paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí, desde el año 2023 con el Gobierno nacional.



¿Por qué se levantaron órdenes de captura contra cabecillas en Antioquia?

Según la Fiscalía, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha logrado demostrar una reducción significativa en los homicidios entre los años 2024 y 2025 y que por eso se hace el levantamiento de las órdenes.

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Entre los nombres de cabecillas de más relevancia están alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Tom, alias El Tigre, alias El Indio, alias Grande Pa, Alias Vallejo y alias Lindolfo.

La Fiscalía señaló que la medida regirá por seis meses en los municipios de Medellín, Rionegro y el resto de las localidades del Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), así como en la ciudad de Bogotá, cuando se determine su presencia en la capital de Colombia para asistir a los espacios de conversaciones. No será posible que la medida se cobije si los cabecillas son sorprendidos en hechos delictivos.



#LOÚLTIMO | La Fiscalía levantó hace unos minutos las órdenes de captura contra peligrosos cabecillas de bandas delincuenciales en el Valle de Aburrá.



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Lista completa de cabecillas que se les levantó orden de captura

Alberto Antonio Henao Acevedo Andrés Dimaría Oliveros Correa Andrés Felipe Rodas Montoya Carlos Augusto Correa López Dayron Alberto Muñoz Torres Elder Darbey Zapata Rivera Fredy Alexander Henao Arias Freyner Alfonso Ramírez García Gustavo Adolfo Pérez Peña Iván Darío Suárez Muñoz Jesús David Hernández Grisales Jhon Fredy Yepes Hoyos Jorge de Jesús Vallejo Alarcón José Leonardo Muñoz Martínez Juan Camilo Rendón Castro Juan Carlos Mesa Vallejo Juan Fernando Álvarez Mauricio de Jesús Morales Múnera Óscar Fernando Salazar Gutiérrez Paulo Andrés Torrez Flórez Rodrigo Henao Acevedo Sebastián Murillo Echeverri Walter Alonso Román Jiménez

En su petición de levantar las órdenes de captura, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz le señaló a la oficina que “todos y cada uno de los voceros han participado en el desarrollo de las sesiones y trabajo del Espacio de Conversación Socio jurídico, las cuales se han desarrollado al interior del Establecimiento de Reclusión denominado Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, con respeto de los protocolos, procedimientos y normas de seguridad establecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Su presencia ha sido fundamental, pues ha permitido la construcción de compromisos que han logrado que este Espacio de Conversación genere acciones de desescalamiento de la violencia urbana, de facilitación de la intervención institucional y de verificación de la intención de transitar al Estado de derecho y de desarrollar un proceso sostenible”.

Agregó que, “de igual forma, la participación comprometida de los voceros permite contribuir en el desarrollo exitoso de las acciones de desescalamiento de la violencia y facilitación de la intervención institucional, así como tener un diálogo con los miembros de las estructuras que permita no sólo asegurar una participación comprometida, sino también jalonar la intención de transitar al Estado de Derecho, garantizando el éxito del desarrollo del proceso”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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