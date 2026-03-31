En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ALIAS CALARCÁ
INVIMA
AUXILIAR DE VUELO HALLADO MUERTO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fiscalía levanta órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales en Antioquia: ¿por qué?

Fiscalía levanta órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales en Antioquia: ¿por qué?

Entre los alias con más relevancia están alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Tom, alias El Tigre, alias El Indio, alias Grande Pa, Alias Vallejo y alias Lindolfo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de mar, 2026
Comparta en:
Fiscalía levanta órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales en Antioquia: ¿por qué?
Según la Fiscalía, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha logrado demostrar una reducción significativa en los homicidios -
Archivo

La Fiscalía General de la Nación levantó en las últimas horas las órdenes de captura contra peligrosos cabecillas de bandas delincuenciales en Antioquia. En total son 23 las órdenes levantadas por el ente investigador. Estas personas hacen parte de la mesa de diálogo de paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí, desde el año 2023 con el Gobierno nacional.

¿Por qué se levantaron órdenes de captura contra cabecillas en Antioquia?

Según la Fiscalía, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha logrado demostrar una reducción significativa en los homicidios entre los años 2024 y 2025 y que por eso se hace el levantamiento de las órdenes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Entre los nombres de cabecillas de más relevancia están alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Tom, alias El Tigre, alias El Indio, alias Grande Pa, Alias Vallejo y alias Lindolfo.

Últimas Noticias

  1. Agresión en Sitp
    Agresión en Sitp
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    Presunto vendedor ambulante agredió con arma a pasajero de bus en Bogotá: Transmilenio se pronuncia

  2. Detalle clave permitió el rescate de hermanitos escondidos en selva de Caquetá
    Detalle clave permitió el rescate de hermanitos escondidos en selva de Caquetá.
    Ejército Nacional
    COLOMBIA

    Detalle clave permitió el rescate de hermanitos escondidos en selva de Caquetá: así fue operativo

La Fiscalía señaló que la medida regirá por seis meses en los municipios de Medellín, Rionegro y el resto de las localidades del Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), así como en la ciudad de Bogotá, cuando se determine su presencia en la capital de Colombia para asistir a los espacios de conversaciones. No será posible que la medida se cobije si los cabecillas son sorprendidos en hechos delictivos.

Publicidad

Lista completa de cabecillas que se les levantó orden de captura

  1. Alberto Antonio Henao Acevedo
  2. Andrés Dimaría Oliveros Correa
  3. Andrés Felipe Rodas Montoya
  4. Carlos Augusto Correa López
  5. Dayron Alberto Muñoz Torres
  6. Elder Darbey Zapata Rivera
  7. Fredy Alexander Henao Arias
  8. Freyner Alfonso Ramírez García
  9. Gustavo Adolfo Pérez Peña
  10. Iván Darío Suárez Muñoz
  11. Jesús David Hernández Grisales
  12. Jhon Fredy Yepes Hoyos
  13. Jorge de Jesús Vallejo Alarcón
  14. José Leonardo Muñoz Martínez
  15. Juan Camilo Rendón Castro
  16. Juan Carlos Mesa Vallejo
  17. Juan Fernando Álvarez
  18. Mauricio de Jesús Morales Múnera
  19. Óscar Fernando Salazar Gutiérrez
  20. Paulo Andrés Torrez Flórez
  21. Rodrigo Henao Acevedo
  22. Sebastián Murillo Echeverri
  23. Walter Alonso Román Jiménez

En su petición de levantar las órdenes de captura, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz le señaló a la oficina que “todos y cada uno de los voceros han participado en el desarrollo de las sesiones y trabajo del Espacio de Conversación Socio jurídico, las cuales se han desarrollado al interior del Establecimiento de Reclusión denominado Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, con respeto de los protocolos, procedimientos y normas de seguridad establecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Su presencia ha sido fundamental, pues ha permitido la construcción de compromisos que han logrado que este Espacio de Conversación genere acciones de desescalamiento de la violencia urbana, de facilitación de la intervención institucional y de verificación de la intención de transitar al Estado de derecho y de desarrollar un proceso sostenible”.

Agregó que, “de igual forma, la participación comprometida de los voceros permite contribuir en el desarrollo exitoso de las acciones de desescalamiento de la violencia y facilitación de la intervención institucional, así como tener un diálogo con los miembros de las estructuras que permita no sólo asegurar una participación comprometida, sino también jalonar la intención de transitar al Estado de Derecho, garantizando el éxito del desarrollo del proceso”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Antioquia

Valle de Aburrá

Municipio de Itagüí

Municipio de La Estrella

Municipio de Sabaneta

Municipio de Caldas

Municipio de Envigado

Municipio de Bello

Municipio de Copacabana

Municipio de Girardota

Municipio de Barbosa

Proceso de Paz Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad