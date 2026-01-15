En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
FREDY GUARÍN
VENEZUELA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fiscalía presentó demanda de casación en la que pide revocar absolución de Álvaro Uribe

Fiscalía presentó demanda de casación en la que pide revocar absolución de Álvaro Uribe

El ente acusador solicitó a la Corte Suprema de Justicia ratificar la condena en primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Fiscalía presentó demanda de casación en la que pide revocar absolución de Álvaro Uribe
AFP

La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación en la que pide revocar la absolución dada al expresidente Álvaro Uribe y ratificar la condena en primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En el documento de 108 páginas, firmado por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, señalan que hubo “graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria al proferir fallo absolutorio en favor del doctor ÁLVARO URIBE VELEZ, los cuales correspondieron a la violación indirecta de la ley, esto es, a yerros de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas”.

Últimas Noticias

  1. Yeison Jiménez
    Foto: Corabastos - Facebook
    BOGOTÁ

    Así despedirá Corabastos a Yeison Jiménez este 15 de enero: habrá misa y cabalgata

  2. La multa en 2026 por transitar en el primer Día sin carro en Bogotá aumentó: pilas a la fecha
    Getty Images/ Colprensa
    BOGOTÁ

    La multa en 2026 por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá aumentó: pilas a la fecha

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Álvaro Uribe Vélez

Fiscalía General de la Nación

Corte Suprema de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad