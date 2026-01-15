Fiscalía presentó demanda de casación en la que pide revocar absolución de Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación en la que pide revocar la absolución dada al expresidente Álvaro Uribe y ratificar la condena en primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En el documento de 108 páginas, firmado por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, señalan que hubo “graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria al proferir fallo absolutorio en favor del doctor ÁLVARO URIBE VELEZ, los cuales correspondieron a la violación indirecta de la ley, esto es, a yerros de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas”.
Noticia en desarrollo.