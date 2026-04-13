Gobierno autoriza eutanasia de hipopótamos en Colombia: así será el proceso de control

El Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra encargada Irene Vélez, presentó oficialmente el plan de control que se llevará a cabo para controlar la población de hipopótamos en Colombia. Esto se debe luego a la alerta que se ha dado en varios departamentos sobre la presencia descontrolada de esta especie invasora.

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Según estimaciones del Ministerio de Ambiente, hay más de 200 hipopótamos en el país. Por ahora, detallaron que el proceso iniciará con la eutanasia de 80 animales.

Tras más de 40 años, y con base en estudios científicos, decisiones normativas y trabajo articulado con autoridades ambientales, el país define acciones para la reducción progresiva de la población de los #HipopótamosInvasores y el control de su distribución en el territorio… pic.twitter.com/eUAu7Kb0QL — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) April 13, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL