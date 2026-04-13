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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Gobierno autoriza eutanasia de hipopótamos en Colombia: así será el proceso de control

Gobierno autoriza eutanasia de hipopótamos en Colombia: así será el proceso de control

El Ministerio de Ambiente presentó el plan de control de población de hipopótamos en el país.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Hipopótamos
Foto: Colprensa

El Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra encargada Irene Vélez, presentó oficialmente el plan de control que se llevará a cabo para controlar la población de hipopótamos en Colombia. Esto se debe luego a la alerta que se ha dado en varios departamentos sobre la presencia descontrolada de esta especie invasora.

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Según estimaciones del Ministerio de Ambiente, hay más de 200 hipopótamos en el país. Por ahora, detallaron que el proceso iniciará con la eutanasia de 80 animales.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
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