Capturan en Cali a alias “Rolex”, presunto enlace internacional entre disidencias y narcotráfico

En un operativo adelantado en Cali, la Policía Nacional de Colombia capturó a un ciudadano colombiano conocido con los alias de “Cucho” o “Rolex”, señalado como presunto narcotraficante de alto nivel y articulador de redes criminales entre Colombia, Ecuador y Perú. La diligencia fue realizada, con fines de extradición, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA)

El detenido es solicitado por el estado de Ohio (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración. Además, figura con notificación roja de Interpol a solicitud de Perú por el delito de narcotráfico.



El prontuario criminal de ‘Rolex’

De acuerdo con las autoridades, alias Rolex sería un articulador clave entre el GAO-r Frente Dagoberto Ramos en Colombia, la organización ecuatoriana “Los Lobos” y la banda peruana “Los Pulpos”, estructuras dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales a escala transnacional.

Según las investigaciones, el capturado estaría vinculado al envío de cocaína hacia Ecuador y Perú mediante rutas terrestres, utilizando vehículos acondicionados con compartimentos ocultos tipo “caleta”. Posteriormente, desde territorio ecuatoriano, presuntamente coordinaba el transporte del estupefaciente hacia Estados Unidos en embarcaciones rápidas tipo Go Fast.



El señalado era buscado por otros países

Las autoridades peruanas lo buscaban desde el 25 de julio de 2006, cuando fue vinculado a una investigación por envío de drogas al extranjero mediante encomiendas internacionales. En ese proceso, fue relacionado con un allanamiento a una vivienda en Lima que, según el expediente judicial, funcionaba como centro de acopio y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína oculto en paquetes exportados con identidades falsas.



Además, la DEA lo investiga por presunto tráfico de narcóticos en varios estados de Estados Unidos, especialmente en la región del Pacífico.



La captura más reciente ocurrió en septiembre de 2025 en Cali, donde fue detenido en flagrancia con 49 kilogramos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con los análisis preliminares, las marcas del cargamento indicarían que su origen estaría relacionado con laboratorios del GAO-r Frente Dagoberto Ramos. El estupefaciente, según la investigación, iba a ser comercializado a otra organización criminal.



Redes criminales vinculadas

“Los Lobos”, organización criminal ecuatoriana surgida en 2021 dentro de centros penitenciarios de ese país, ha sido señalada como una de las principales estructuras del narcotráfico en Ecuador. En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la declaró como la mayor estructura de tráfico de drogas en ese país.

Por su parte, “Los Pulpos”, también conocidos como Los Pulpos de Trujillo, son una organización peruana creada en la década de 1990. Aunque inicialmente se dedicaban al robo, con el tiempo ampliaron sus actividades hacia la extorsión, el narcotráfico, el secuestro y el sicariato, consolidando una red con presencia transnacional.

A la espera de extradición

Alias “Cucho” o “Rolex” fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras se adelantan los trámites correspondientes para su extradición a Estados Unidos.

La Policía Nacional indicó que continuará fortaleciendo la cooperación judicial internacional para avanzar en la desarticulación de redes criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región.

María Paula Rodríguez Rozo

