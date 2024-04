Graban a cóndor de los Andes mientras se bañaba en Valle del Cocora: "Increíble"

Todo un espectáculo para la vista se ha convertido el avistamiento de un cóndor de los Andes en el Valle del Cocora. La imagen grabada en video ejemplifica la positiva recuperación de la especie en la cordillera quindiana.



"Lo más increíble es que esta ave no se inmuta, ni se mueve, y ya que muchos viajeros lo están observando se volvió como el centro de atracción en ese momento para ellos, ya que está en este lugar y muchas personas le están tomando fotos", contó un visitante a la zona.

De acuerdo con los registros de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), desde 2016, el cóndor se ha estado avistando gracias a un programa nacional en el que seis individuos de la especie se ubicaron sobre la Cordillera de los Andes.

Carlos Ariel Truque, subdirector de regulación y control de la CRQ, aseguró que "cinco de ellos (de los cóndores) tienen telemetría, pero específicamente este que nos corresponde en este sector, pues no se dejó colocar esa telemetría en su momento, después de ese estudio que se hizo"

Para proteger al cóndor, la resolución 387 de la corporación determina varias restricciones. "No vuelo de drones, no parapentes, no cebaderos y no acercamientos de las personas por menos de 500 metros", explicó Truque.

Las autoridades agregaron que, hasta el momento, se desconoce si hay más ejemplares de la especie y si ya hay parejas consolidadas que estén en proceso de apareamiento para repoblarse en el Parque Nacional de los Nevados.