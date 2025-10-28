Anuncian paro de taxistas este 28 de octubre en Medellín y Valle de Aburrá: puntos de concentración

Este martes 28 de octubre de 2025, Medellín y los municipios del Valle de Aburrá enfrentarán una nueva jornada de paro de taxistas. La protesta, que ha sido anunciada con antelación a través de redes sociales y comunicados gremiales, tiene como objetivo exigir a las autoridades locales y metropolitanas una respuesta contundente frente a lo que los conductores consideran una creciente amenaza: el transporte informal e ilegal que opera en la región.

La movilización, que se ha denominado por algunos como “la mancha amarilla”, hace referencia al color característico de los taxis y a la presencia masiva de estos vehículos en las calles durante las protestas. En esta ocasión, los taxistas han decidido salir nuevamente a las vías para visibilizar su inconformidad, en lo que podría convertirse en una jornada de bloqueos y congestiones en puntos estratégicos de la ciudad.



Puntos de concentración y afectaciones viales por el paro de taxistas

Se decía que la jornada de paro comenzaba desde las primeras horas de la mañana, con concentraciones previstas en varios puntos neurálgicos de Medellín y el Valle de Aburrá. Estos son los principales puntos de concentración:



Niquia

Zamora

Robledo 80 con 80

Estacion hospital

Palmas

Punto cero

Alpujarra

Aguacatala

En el sur

Variante Caldas entrada Sabaneta

Glorieta Mayorca

Autopista puente- Pandequeso

Estos puntos, por su ubicación estratégica, suelen ser epicentro de congestiones durante manifestaciones. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos salir con antelación, utilizar el transporte público —especialmente el Metro— y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas pico.

¿Por qué habrá paro de taxistas?

Las razones detrás del paro son múltiples, pero todas convergen en una preocupación central: la falta de control frente al transporte ilegal. Los conductores de taxi denuncian que las plataformas digitales que permiten a particulares ofrecer servicios de transporte están operando sin la debida regulación, lo que genera una competencia desleal y afecta directamente sus ingresos.



Además, los taxistas señalan que las secretarías de Movilidad de los municipios del Valle de Aburrá no están realizando los controles necesarios para frenar esta situación. Según voceros del gremio, cada día hay más vehículos particulares prestando servicios de transporte sin cumplir con los requisitos legales, mientras que ellos deben asumir altos costos operativos y cumplir con exigencias que no se aplican a todos por igual.



Frente a la situación, se anunció que hacia las 2:00 de la tarde de este miércoles se llevará a cabo una reunión virtual y presencial liderada por el Ministerio de Transporte, que contará con la participación de los ministerios de Trabajo, Ciencia y Tecnología y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El objetivo de este encuentro será definir una ruta de trabajo que permita evitar la prolongación del paro y atender las demandas del gremio de manera estructural.

Las autoridades locales, por su parte, han reiterado su disposición al diálogo, aunque han señalado que muchas de las decisiones sobre regulación de plataformas digitales deben ser tomadas a nivel nacional. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha ofrecido establecer mesas técnicas con los representantes del gremio para revisar los compromisos adquiridos en años anteriores.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL