En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Anuncian paro de taxistas este 28 de octubre en Medellín y Valle de Aburrá: puntos de concentración

Anuncian paro de taxistas este 28 de octubre en Medellín y Valle de Aburrá: puntos de concentración

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó que hay movilización de taxistas por la calle 48, desde la carrera 65 hacia el oriente.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Convocatoria de paro: taxistas protestarán este martes en el área metropolitana
Paro de taxistas en Medellín -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad