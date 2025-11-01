Habla abogado de la familia de María José Ardila, joven que murió en reto con licor en Cali

La muerte de María José Ardila aún mantiene sorprendidos a los habitantes de Cali. La joven, de tan solo 23 años, falleció tras participar de un reto con licor que promovía una discoteca de la ciudad. Muchas son las incógnitas que rondan frente a este caso, entre ellas, cuáles serán las acciones legales que la familia emprenderá en contra del establecimiento involucrado.

Para entender la magnitud de la situación es necesario explicar cómo se desencadenó la tragedia. El 25 de octubre, María José salió en compañía de unas amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas en un bar al norte de Cali conocido como 'Discoteca Sagsa Bar'. Estando allí, la mujer participó de un reto que consistía en ingerir una gran cantidad de alcohol en un lapso corto de tiempo.

Según contó el padre de la fallecida, Andrés Ardila, las pruebas "eran algo impresionante (...) Era una cosa absurda", dijo en Noticias Caracol. Dicho reto consistía en seis pasos:



Reto: "Cucaracho" doble en 5 segundos - premio: Cóctel a elección gratis

Reto: Tomarse 3 shots en 5 segundos - premio: Cerveza

Reto: Tomarse una cerveza sin parar - premio: Torta de shots

Reto: Tomarse tres shots sin las manos - premio: Caneca

Reto: 13 segundos de guaro sin regar nada - premio: Una botella de aguardiente

Reto: 8 shots diferentes con pitillo - premio: $1.500.000

El hombre añadió que, tras la ingesta rápida de alcohol y luego de un último trago, la joven perdió el conocimiento, vomitó y bronco aspiró con su propio vómito. Posterior a eso, fue llevada por sus propias amigas a un hospital, pues según lo que manifestó Ardila, "la discoteca no tenía ningún esquema de seguridad, no tenía una ambulancia, no tenía un paramédico".



¿Qué dice el abogado de la familia de María José Ardila?

Camilo Rojas, el abogado que lleva el caso de María José, habló en Noticias Caracol y explicó que la investigación que está realizando la Fiscalía General de la Nación se encuentra en etapa inicial. A través de un derecho de petición, la defensa hizo una solicitud formal al establecimiento donde ocurrieron los hechos de información sobre sus protocolos de emergencia, licencias de funcionamiento y protocolos de atención en este tipo de situaciones. Luego de esto, la defensa analizará la información para determinar las acciones legales que emprenderá.



"Eso es lo que queremos saber inicialmente, si contaba con un estudio previo del alcance y las consecuencias que genera para una persona consumir esta serie de tragos y alcohol de manera desmedida, de manera diversa. Hoy vemos claramente que el resultado no es positivo para la salud del ser humano".



También, le hizo un requerimiento similar a la Secretaría de Salud de Cali, para conocer detalles de la inspección técnica que esta dependencia le hizo anteriormente al local comercial.



¿Qué dice la Secretaría de Salud de Cali al respecto?

Por su parte, la Secretaría de Salud de Cali anunció que intensificará los operativos de de inspección, vigilancia, control y capacitación en establecimientos nocturnos. " También, adelantaremos procesos de capacitación y formación, educación y comunicación a todos los establecimientos de discotecas y expendios de licor para el manejo de gestión de riesgo en salud frente a procesos y acontecimientos que puedan comprometer la vida de las personas" , Carlos Eduardo Pinzón, secretario de Salud de Cali.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL