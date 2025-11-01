En vivo
Habla abogado de la familia de María José Ardila, joven que murió en reto con licor en Cali

La defensa explicó que se hizo una solicitud formal de información tanto al establecimiento donde ocurrieron los hechos, como a la Secretaría de Salud de Cali, para analizarla y determinar las acciones legales que emprenderá.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 1 de nov, 2025
Asobares habló del bar y del reto mortal que hizo María José Ardila en Cali: pidió investigación
Habla abogado de la familia de joven que falleció tras reto con licor en Cali
