Cinco datos clave sobre muerte de María José Ardila, quien hizo reto mortal de discoteca de Cali

La reciente muerte de María José Ardila, joven que perdió la vida tras hacer un reto mortal con alcohol en una discoteca de Cali, le dio la vuelta al país e hizo un fuerte llamado a todos los bares de la nación para controlar este tipo de dinámicas que ponen en riesgo la vida de sus visitantes. Pasados algunos pocos días desde el incidente, han salido a la luz diferentes comunicados, versiones y testimonios que muestran la gravedad de lo acontecido y dan a conocer cuáles son los más recientes avances que se tienen en la materia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para poder abarcar la gravedad de lo acontecido en su totalidad, es necesario tener en cuenta cinco datos clave que han dado mayores luces a este lamentable hecho. Factores como las características del reto que hacía Ardila, análisis de médicos profesionales, el testimonio del padre y los detalles que han divulgado recientemente los dueños del establecimiento en el que ocurrieron los hechos han sido de gran utilidad para poder entender cómo fue este trágico hecho y qué se conoce respecto al tema.



1. La versión que dio el padre de María José Ardila

En entrevista con Noticias Caracol, Andrés Ardila, padre de María José Ardila, narró los hechos que rodearon la muerte de su hija durante una celebración en Cali.

“Esto es algo muy triste. Mi hija salió a celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, salieron dos amigas y mi hija, fueron primero a comer y luego salieron a una discoteca muy conocida aquí en Cali, donde ofrecieron un reto de ganarse 1.500.000 pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol, ella accedió al reto, hace casi todas las pruebas, las pruebas eran algo impresionante como una cerveza fondo blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente fondo blanco, ocho shots de tequila. Era una cosa absurda. Cuando ella se tomó un trago que parece un coctel negro, ella dijo que sabía horrible. Después de eso, ella perdió el conocimiento”, contó el padre de la joven.



Después de participar en el reto y consumir grandes cantidades de licor, María José se desmayó. Según explicó su padre, “en ese momento que está desmayada se vomitó, bronco aspiró su propio vómito y después de bronco aspirar se quedó sin respiración. Desgraciadamente, la discoteca no tenía ningún esquema de seguridad, no tenía una ambulancia, no tenía un paramédico, absolutamente nada. Ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija hasta el hospital”.



El testimonio de Andrés Ardila deja en evidencia las presuntas fallas en la atención de emergencias dentro del establecimiento, así como la gravedad de los hechos que terminaron con la vida de su hija durante lo que debía ser una noche de celebración.



2. Así era el polémico reto que hacía María José antes de morir

El reto que debía cumplir María José, tan polémico como impresionante, consistía en los siguientes seis pasos que la mujer debía cumplir para recibir el premio mayor:



Reto: tomarse un "Cucaracho" doble en 5 segundos - premio: Cóctel a elección gratis Reto: Tomarse 3 shots en 5 segundos - premio: Cerveza Reto: Tomarse una cerveza sin parar - premio: Torta de shots Reto: Tomarse tres shots sin las manos - premio: Caneca Reto: 13 segundos de guaro sin regar nada - premio: Una botella de aguardiente Reto: 8 shots diferentes con pitillo - premio: $1.500.000

3. El análisis de un toxicólogo: "No tiene sentido"

El toxicólogo Miguel Tolosa habló en Noticias Caracol sobre los graves peligros que representan los llamados retos con bebidas alcohólicas, como el que le habría costado la vida a la joven María José Ardila. El especialista explicó que este tipo de prácticas pueden tener consecuencias fatales para el organismo.

Publicidad

“No tiene ningún sentido, justificación ni raciocinio este tipo de retos. Es una práctica potencialmente mortal. No es la primera persona a la que le pasa eso. En el Hospital Infantil de San José hemos tenido muchos casos asociados a diferentes retos y al consumo de alcohol”, afirmó Tolosa durante la entrevista.

El médico detalló además que la gran cantidad de licor ingerida por la joven afecta de forma directa el sistema digestivo y el cerebro. Según indicó, “hace que el intestino se irrite fácilmente y un cerebro que no puede responder y no se puede defender, porque los mecanismos están abolidos, es una combinación perfecta para la muerte”.

Publicidad

Finalmente, el toxicólogo explicó que ingerir alcohol en pocos segundos multiplica los riesgos. “Eleva de una manera impresionante los niveles de alcohol. En toxicología, cuando tenemos un paciente que toma alcohol, ni siquiera lo descontaminamos porque la función de da muy rápido. Entre mayor cantidad de alcohol, la función es mayor. No es como otros medicamentos que el mismo intestino logra regular. Básicamente, el alcohol pasa derecho en todos los tejidos”, concluyó.



4. El pronunciamiento de Asobares sobre lo acontecido

En entrevista con Noticias Caracol En Vivo, Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) en Cali, se pronunció luego de la muerte de la joven que participó en un reto de consumo de licor en una discoteca. El dirigente gremial informó que la organización solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Además, hizo un llamado a los establecimientos nocturnos para suspender actividades de consumo rápido de bebidas alcohólicas que puedan poner en “riesgo la vida”.

“Lo que hemos hablado en este caso siempre primero es con la Procuraduría para que hagan toda la investigación necesaria y que este tipo de accidentes nunca vuelvan a suceder, no solamente en Cali, sino en ningún rincón del mundo”, expresó Pineda en el diálogo con el noticiero. En la misma intervención, insistió en la necesidad de que “los establecimientos nocturnos que no tengan más este tipo de actividades de consumo en un corto tiempo, sea de comida, sea de bebida, sea de cualquier cosa”.

El representante de Asobares también se refirió al presunto reto con alcohol, el cual —según explicó— “se ha vuelto viral” y consiste en que “pasan por rondas tomando algunas bebidas. Han participado muchas veces, muchas personas, en estos retos a nivel mundial donde se juega y se empieza a tomar y parece inofensivo, pero que miren este resultado”.

Pineda advirtió que estas dinámicas no cuentan con ningún tipo de control ni supervisión más allá de los mismos locales donde se realizan y recordó que los bares no están equipados para atender emergencias médicas graves, como la broncoaspiración que sufrió la joven fallecida.



5. ¿Qué ha dicho el bar en el que ocurrieron los hechos?

Horas después del fallecimiento de María José Ardila, la discoteca Sagsa Bar, escenario donde se habría realizado el reto con alcohol, publicó un comunicado en sus redes sociales para referirse a lo ocurrido.

Publicidad

En el mensaje, el establecimiento expresó: “SAGSA BAR lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.

Además, el bar informó que su cuenta principal de Instagram presenta inconvenientes técnicos, razón por la cual habilitó un nuevo perfil para continuar compartiendo información mientras se resuelve la situación. “Agradecemos su comprensión y el interés en mantenerse informados por este medio”, añadió la administración, sin ofrecer más detalles sobre el hecho.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO