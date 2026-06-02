Alerta de la ONU por el fenómeno del ‘Súper Niño’: ¿está Colombia lista para sus impactos?

La comunidad internacional se encuentra en un estado de máxima vigilancia. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia contundente sobre la inminente llegada del fenómeno del 'Súper Niño', un evento climático que promete alterar significativamente los patrones meteorológicos globales en los próximos meses. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, existe una probabilidad del 90% de que este fenómeno se desarrolle plenamente, agravando las condiciones climáticas en un planeta que ya registra temperaturas récord de manera constante.



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Efectos del fenómeno 'Súper Niño' "Podrían sentirse con intensidad y velocidad devastadoras": ONU

"La ciencia es clara. El Niño está a la vuelta de la esquina y tiene un 90% de probabilidad de desarrollarse en los próximos meses. El mundo debe tratarlo como la amenaza climática urgente que es. Sus efectos podrían cruzar fronteras y sentirse con una intensidad y velocidad devastadoras", señaló Guterres.

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Esta alerta no es infundada. La Organización Meteorológica Mundial y la NOAA han confirmado un rápido calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico, señal inequívoca del desarrollo del fenómeno. Para Colombia, esto representa un reto de proporciones mayúsculas, especialmente en sectores críticos como el suministro de agua y la generación de energía eléctrica.

En el territorio colombiano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha sido enfático: el fenómeno del Niño agravará la sequía y el calor. Las regiones más vulnerables identificadas son la Andina, el Caribe y la Orinoquía, mientras que zonas como la Amazonía y el Pacífico podrían mantener niveles de lluvia importantes. Sin embargo, la preocupación central radica en la capacidad de respuesta del sistema interconectado nacional ante un déficit hídrico prolongado.



A pesar de las advertencias gubernamentales, el comportamiento del consumo de energía en el país muestra una tendencia alarmante. En lugar de reducirse, la demanda eléctrica ha crecido de manera sostenida: un 5,6% en marzo, un 6,7% en abril y superó el 8,3% en mayo. Este incremento se atribuye, en gran medida, al aumento de las temperaturas que obliga a un mayor uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.



"La demanda energética está creciendo por calor y lo que tenemos que tener claro es que ese reciente crecimiento de la demanda se va a conservar por el resto del periodo del Niño. Es decir, las cuentas tienen que ajustarse porque la demanda va a crecer", agregó Alejandro Lucio Chaustre, CEO de Óptima Consultores.

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Colombia depende en un 70% de la energía hidroeléctrica, lo que hace que el nivel de los embalses sea el termómetro de la seguridad energética del país. Actualmente, los embalses se encuentran al 69% de su capacidad, una cifra que preocupa a los expertos, quienes aseguran que para enfrentar el pico del fenómeno con tranquilidad, los niveles deberían alcanzar al menos el 80% antes de finalizar el año. El administrador del sistema nacional, XM, ha señalado que si no se alcanzan estos niveles y el consumo sigue al alza, el país podría enfrentar una presión insostenible sobre su capacidad de generación. Ante este escenario, el Gobierno y los gremios insisten en la necesidad de apagar equipos innecesarios y moderar el uso del aire acondicionado, no solo por economía personal, sino por la estabilidad del sistema eléctrico.

El fenómeno del Niño este año podría llevar a la sequía más intensa en décadas. Desde mañana 3 de junio los embalses deben estar a un 70% de su capacidad y llegar a más del 80 antes de que termine el año si es que queremos sobrevivir a este verano sin un apagón. Para mitigar el riesgo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está evaluando cambios normativos. Se busca modificar el estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento y relajar requisitos para que las plantas solares puedan entrar en operación más rápidamente, diversificando así la matriz y quitando peso a las hidroeléctricas.



Crisis de agua: el caso crítico de Cartagena

Mientras el país se prepara para el sector eléctrico, ciudades como Cartagena ya viven una crisis real por el suministro de agua potable. Los ciudadanos reportan baja presión, cortes inesperados y agua con sedimentos. Esta situación ha llevado al alcalde Dumek Turbay a tomar medidas radicales, como la propuesta de crear una empresa de servicios 100% pública, rompiendo relaciones con el operador actual, Veolia. "La presión del agua aquí es muy baja... Nos toca estar cargando baldecitos para el segundo piso para podernos bañar, podernos cepillar, para todo. Todas las noches también quedamos sin agua", expresó Vilma Yépez, habitante afectada por el suministro de agua.

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La crisis en Cartagena sirve como advertencia de lo que podría suceder en otras regiones si la infraestructura no está preparada para el estrés hídrico que conlleva el 'Súper Niño'. La falta de inversión y el sobreendeudamiento de las operadoras locales son debilidades que el fenómeno climático expondrá sin piedad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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