Habla familia de Luz Mery Tristán, mujer asesinada por Andrés Ricci: "Un paso enorme para el país"

Gustavo Andrés Ricci González fue hallado culpable por el feminicidio de la patinadora caleña Luz Mery Tristán. En los próximos días se conocerá cuántos años estará encerrado este asesino en una cárcel y dónde pegará su sentencia.

Con un fuerte abrazo, la familia Tristán y su abogado celebraron la decisión de juez de declarar culpable de feminicidio a Ricci González.

Valeria Tristán, hija de Luz Mery Tristán, le dijo a Noticias Caracol que la decisión del juez “es un paso enorme para todo el país, se merece la justicia, al igual que todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Se reconoció como lo que fue: un feminicidio”.

¿Cómo murió Luz Mery Tristán?

Luz Mery Tristán fue asesinada a tiros al interior de su casa, en la madrugada del 5 de agosto de 2023, a manos de Gustavo Andrés Ricci González. La familia de la víctima aseguró que, durante el juicio, revivió la cadena de maltrato y violencia a la que Luz Mery fue sometida dicho día.

“Él la mató y la mató de adrede. Es decir, no porque estaba detrás de una puerta no iba a ser culpable. Él la mató detrás de una puerta, sabiendo que ella estaba sosteniéndola y le dio cuatro disparos. Eso es totalmente doloso. Ellos estaban en una discusión, parece que él lo que hizo fue darle un golpe, luego él coge el arma, mi hermana sale corriendo a otra habitación que no tenía llave. Ella colocó la pierna contra la cama, tratando de apoyarse contra la puerta, para que este sujeto no entre. Él declaró que ella le habló detrás de la puerta y aún así él le disparó cuatro veces. Ellos aluden que estaba tratando de abrir la puerta, pero, si la puerta no estaba con llave, ¿por qué le tenía que disparar? Nosotros pedimos la pena máxima, aunque están aludiendo que él no tiene delitos anteriores”, narró Victoria Tristán, hermana de Luz Mery Tristán.

La familia de Luz Mery Tristán pide justicia para que este caso no quede impune. Los Informantes

Victoria agregó que el proceso “para nosotros fue muy duro. Ni siquiera un arrepentimiento. Él, las únicas palabras que nos mandó fue que fuéramos a recoger una ropa que era de mi hermana. Yo no creo que él tenga sentimiento de culpa. Lo único que él espera es su nombre o su alto apellido, pero es un señor que, si sale libre, vuelve a matar. El feminicidio tiene un mínimo de años y sin derecho a rebajas. Entonces, él no puede pedir casa por cárcel. En el juicio intentaron hacer que por su condición cardiaca o su garganta le dieran casa por cárcel, pero eso no va a pasar porque si él tiene la libertad para consumir drogas y alcohol no está tan grave”.

Valeria Tristán invitó a los ciudadanos a alzar la voz frente a los casos de feminicidios en Colombia y pidió la máxima condena para el asesino de su mamá.

“Esperamos la mayor sentencia, definitivamente. No se merece menos esta persona que atentó contra la vida de mi mamá, que se la quitó y que aparte de eso no hizo nada al respecto una vez hizo eso, sino que la dejó ahí por más de 24 horas”, manifestó Valeria.

El próximo 4 de marzo de 2024, el juez del caso dictará sentencia contra Gustavo Andrés Ricci González, quien por más de seis años fue pareja sentimental de Luz Mery Tristán.

