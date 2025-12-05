En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hermana y madre de Falcao vivieron escalofriante intento de atraco en Chía: "Nos apuntó"

Hermana y madre de Falcao vivieron escalofriante intento de atraco en Chía: "Nos apuntó"

La pariente del deportista se encontraba en el municipio de Cundinamarca cuando fue víctima de esta situación. Relató lo ocurrido desde su cuenta de Instagram luego de referirse al lamentable asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de dic, 2025
Hermana de Radamel Falcao
Michelle García Zárate reveló detalles de lo vivido mientras se transportaba en su vehículo. -
Foto: Colprensa y redes sociales

