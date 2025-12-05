Hermana y madre de Falcao vivieron escalofriante intento de atraco en Chía: "Nos apuntó"

La inseguridad no cesa y, contrario a ello, se ha convertido en un problema hasta para las personalidades reconocidas del país. Pasados pocos días desde que aconteció el mortal atraco contra Jean Claude Bossard, aquel joven asesinado en Bogotá por no entregar su teléfono celular en medio de un robo, Michelle García Zárate, la hermana del famoso futbolista Radamel Falcao, relató lo que vivió muy cerca de la ciudad capital, en el municipio de Chía, mientras se movilizaba junto a su madre en un automóvil particular. "A mi mamá y a mí, literalmente, hace 3 días intentaron atracarnos con pistola en mano", dijo la mujer.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La denunciante dio a conocer que todo ocurrió durante esta primera semana de diciembre, cuando ella se transportaba con su madre desde el municipio cundinamarqués. Eran las 5:50 de la tarde, hora pico, y el vehículo se tuvo que detener en un punto, pues en la zona se presentaba alto tráfico; en eso, afirma la hermana del futbolista, un sujeto se acercó al automóvil y desenfundó un arma con la que las intimidó a ambas personas y les pidió sus respectivas pertenencias. "Salimos a eso de las 5:50 de la tarde e íbamos en una avenida principal donde había tráfico. Tuvimos que detenernos", explica García.

Estas fueron las historias de la hermana de Radamel Falcao en la que expuso este intento de robo. - Foto: redes sociales

El hombre se encontraba en un paradero de bus, pero según lo relata la hermana de Falcao, estaba prácticamente en el borde del andén, lo que hizo que ella sintiera cierta desconfianza. Además, Michelle describe al misterioso sujeto como un hombre con sus manos en una extraña posición; antes de acercarse al vehículo de ellas, explica, el delincuente intentó hacer lo mismo con un motociclista. "Yo soy muy analítica y estoy revisando a los alrededores siempre. Vi a un señor que estaba como en la avenida esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Tenía las manos como raras. Pasa una moto y el tipo le saca una pistola. La moto sigue y luego el hombre se acerca y nos apunta con el arma".



Fueron varios segundos de terror; mientras que las parientes de Falcao intentaban buscar salidas de alguna forma, algunos conductores que se encontraban en el punto se percataron y trataron de actuar para que el vehículo lograra moverse y escapara de aquel momento; según ella, más allá de robar sus pertenencias, el delincuente también pretendía quedarse con el automóvil en el que se movilizaban. "Gracias a la protección de Dios lo podemos contar hoy y no nos pasó nada; pero, por poco, o nos pegan un tiro y pasa una tragedia o nos roban el carro", dio a conocer García.



Al poco tiempo, la mujer pudo evidenciar que se le había despejado la vía, y aprovechó para pisar su acelerador y poder escapar. "En un momento se despejó todo, yo acelero y viene como una moto que iba a atropellar al ladrón. Entonces el hombre retrocede y pudimos escapar", agregó.



¿Qué pasa con la inseguridad en Bogotá?

Esta serie de hechos expuestos por la mujer se hicieron en medio de su opinión con respecto a la muerte del joven Jean Claude, quien fue ultimado, presuntamente, por un joven menor de edad en la avenida 19 con calle 107 de Bogotá. Este acontecimiento puso sobre la mesa, nuevamente, el debate con respecto a la ola de robos, atracos y hechos violentos que se han registrado en la capital del país recientemente. Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y, entre sus argumentos, explicó que algunos factores como la falta de pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá y los procesos legales posteriores a las capturas deberían ser relevantes en esta situación.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO