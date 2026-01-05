Historia de cómo pastor en San Andrés habría engañado mujeres para abusarlas: fue capturado

Las autoridades en San Andrés judicializaron al pastor de una comunidad religiosa, señalado de usar su posición y reconocimiento para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia cristiana. El hombre fue identificado como John Jairo Leguia González.



Pastor habría usado supuesto aceite ungido para abusar de mujeres

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se recopiló varias denuncias y se obtuvo elementos materiales probatorios que evidencian que este pastor, al parecer, convocaba a feligreses y les proponía participar en supuestos rituales de sanación, durante los cuales las víctimas debían desnudarse para que él les aplicara un supuesto aceite ungido.

En una situación de vulnerabilidad en la que quedaban las víctimas, según las investigaciones, estas depositaban su confianza y creían en los consejos del religioso, quien, presuntamente, las persuadía y sometía para abusarlas sexualmente, bajo la idea de que todo formaba parte del rito. De esta manera, al parecer, logró el señalado violador abusó de por lo menos a cuatro mujeres.

Presentadas las pruebas en contra del pastor John Jairo Leguia, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, de la Seccional San Andrés Islas imputó al religioso los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento. El procesado no aceptó los cargos y, por orden de una juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se esclarecen los hechos y se define su responsabilidad.



La posición y reconocimiento del que gozaba John Jairo Leguia González, en su condición de pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, habrían sido aprovechados para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia a supuestos rituales de sanación. La… pic.twitter.com/Kg64ru8U8O — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 2, 2026

¿Cómo denunciar abuso sexual?

Cuando una persona es víctima o testigo de abuso sexual en Colombia, debe actuar con rapidez y seguir una ruta oficial para garantizar protección y justicia. Primero, debe asegurar su integridad y, si es posible, acudir de inmediato a un centro médico para recibir atención y preservar evidencias físicas relevantes (como ropa usada durante el ataque).

Luego, puede presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, describiendo claramente los hechos, lugar y fecha. Para este tipo de delitos, puede dirigirse a los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), donde además recibe acompañamiento psicológico y asistencia legal sin costo.

Si no es posible acudir a la Fiscalía, puede denunciar ante la Policía Nacional (un cuadrante de barrio), en una Comisaría de Familia, Casa de Justicia o Unidad de Reacción Inmediata (URI), que también orientan sobre los pasos a seguir.

Tras presentar la denuncia, la Fiscalía inicia la investigación, solicita pruebas médico-legales y, si procede, formula imputación ante un juez penal. Se genera un número de radicado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) que permite el seguimiento del caso.

En casos de menores, es obligatorio notificar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que ofrece protección especializada. Además, la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y organizaciones civiles pueden brindar respaldo legal y emocional.

Denunciar no cuesta nada, no requiere abogado inicial y contribuye a proteger a la víctima y prevenir futuros abusos.

