Hombre disfrazado de payaso mató a niña de 8 años en Yumbo, Valle del Cauca: esto se sabe

Las autoridades en Yumbo, Valle del Cauca, están tras la búsqueda de un sicario que le quitó la vida a una niña de 8 años, identificada como Rosneidy Saritza Espinoza. El criminal, disfrazado de payaso, disparó su arma de fuego en contra de un hombre y una de las balas impactó contra la integridad de la pequeña. Los hechos ocurrieron en el barrio Bellavista la noche de Halloween, el 31 de octubre.

De acuerdo con primeras versiones de las autoridades, el sujeto disfrazado de payaso y a bordo de una motocicleta se acercó a una vivienda para asesinar a un ciudadano. Después del ataque sicarial, el asesino escapó.

Una de las balas le dio a la niña, quien estaba frente a su casa al lado de su familia. La menor, tras el impacto, fue llevada a un centro asistencial, donde minutos después perdió la vida. El hombre a quien el asesino le disparó también perdió la vida.



La Alcaldía de Yumbo, a través de un comunicado, indicó que “la administración municipal de Yumbo expresa el repudio y rechazo total ante el lamentable suceso. La investigación está en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes avanzan en la recolección de pruebas y testimonios”.



Por su parte, la Personería de Yumbo sostuvo que “expresa su más profundo rechazo y consternación frente a los lamentables hechos ocurridos en la noche del 31 de octubre, donde un ataque con arma de fuego dejó como resultado la muerte de dos personas, entre ellas una menor de edad y varias afectadas emocionalmente por lo sucedido. Este doloroso suceso, ocurrido en medio de una jornada que debía ser de alegría y celebración familiar, enluta al municipio y genera un profundo sentimiento de tristeza e indignación entre la ciudadanía”.

Se espera que las autoridades investiguen las cámaras de seguridad de la zona para verificar la ruta que tomó el hombre disfrazado de payaso tras cometer el doble homicidio, identificarlo y poderle dar captura.



Cifra de homicidios en Colombia

Según datos del Ministerio de Justicia, en lo que va del año se han reportado 10.205 homicidios en Colombia, lo que equivale a una tasa de 19,21 homicidios por cada 100.000 habitantes.

