Desapareció tras ser arrastrado por creciente del río Sumapaz, en Cundinamarca: familia pide ayuda

La familia de Disman Alberto Calderón vio delante suyo cómo fue arrastrado por una devastadora creciente súbita en el río Sumapaz cuando intentó salvar a un miembro de su familia este 14 de junio. Tras cuatro días, siguen buscando su cuerpo sin resultado. En medio del desespero piden ayuda de las autoridades de Cundinamarca y Tolima para recuperar el cuerpo, así como de la comunidad que vive cerca del río Sumapaz, que desemboca en el río Magdalena.

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Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de Icononzo, Tolima, un paradero que está entre el municipio de Pandi, Cundinamarca, y el sector conocido como Boquerón. Noticias Caracol habló con Julieth Calderón, hermana de la víctima, y contó cómo ocurrió la desaparición de Disman Alberto Calderón mientras que el resto de la familia apoya las labores de búsqueda para poder encontrar su cuerpo.

El ciudadano, según relata su familiar, Disman Calderón fue de paseo con su papá, su hermana y el novio de su pariente al río, junto a dos perros que tienen de mascota en la familia. Ellos no son oriundos de esta región del Sumapaz. Vienen de Bogotá, pero tienen una vivienda que recién adquirieron por esta zona, que destaca por ser un sector de clima cálido.



“Fueron para el río sobre las 11:30 más o menos”, recordó la mujer. De acuerdo con su testimonio, la familia no estaba en una zona profunda, sino en las orillas. El padre de los hermanos escuchó la alarma que anunció una creciente del río y alertó a los demás. Disman hizo caso, señala la mujer, y salió por completo del río.



El novio de la hermana, por otro lado, se quedó en la orilla del río y se agarró de una piedra. Y es que pensó que estando en esta zona quedaría a salvo de la corriente que venía hacia ellos. Disman Alberto Calderón se lanzó al río Sumapaz para salvar a su cuñado cuando vio cómo se lo llevaba la corriente. En ese intento de ayudarlo, la creciente del río arrastró a Disman, mientras que su cuñado pudo aferrarse a la rama de un árbol.

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Eso fue lo último que vieron la hermana y el padre de la familia Calderón. Desde el 14 de junio han pedido ayuda a las autoridades; de momento, solo Bomberos de Melgar participa en las labores de búsqueda y rescate en lo que corresponde a su jurisdicción.

La familiar de la víctima manifiesta que otros cuerpos de socorro como la Defensa Civil y Bomberos de municipios como Girardot y Ricaurte podráin sumarse a la búsqueda. "La verdad se nos ha hecho complejo. No han querido ayudarnos". De momento especulan que el cuerpo podría estar ya a la altura del municipio de Girardot o incluso de Honda, Tolima, debido al recorrido de las aguas del río Sumapaz hacia el río Magdalena.

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Noticias Caracol consultó con las autoridades. Una fuente de la Delegación del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca explicó que este caso ya entra en la jurisdicción del departamento de Tolima, quienes mantienen la búsqueda activa desde Melgar, en colaboración con la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional y la misma comunidad.

"Durante la jornada, el personal especializado de PONALSAR realizó labores de reconocimiento e inspección superficial sobre ambas márgenes del afluente, verificando diferentes puntos estratégicos como remansos, palizadas, estrechos y sectores con características de posible retención", fija un reporte de la Ponalsar.

Las autoridades señalan que la búsqueda se ha visto marcada por variaciones constantes en el caudal y una alta dinámica de la corriente, lo que dificulta la ejecución de maniobras subacuáticas.

Según la información del volante de búsqueda, Disman Calderón, de 34 años, mide aproximadamente 1,82 metros, tiene tez trigueña y presenta varias señas particulares: un tatuaje de un ancla con la frase “Carpe Diem” en el brazo izquierdo, un tatuaje de letras que va desde la muñeca hacia el codo en el brazo derecho y un tatuaje con pequeñas notas musicales detrás de una de sus orejas.

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María Paula Rodríguez Rozo

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