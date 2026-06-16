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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hurtó una cadena y rasguñó a su víctima, pero la Policía lo capturó a los pocos minutos en Girardot

Hurtó una cadena y rasguñó a su víctima, pero la Policía lo capturó a los pocos minutos en Girardot

A través de la activación de un plan candado, las autoridades lograron detenerlo en flagrancia solo minutos después que hurtara una cadena de oro.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 17 de jun, 2026
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hurto en Girardot
Así quedó la víctima.
Departamento de Policía Cundinamarca

El Departamento de Policía Cundinamarca capturó a un hombre conocido como alias Pelícano después que este se hiciera viral en redes sociales, donde se difundió un video suyo cometiendo hurto mediante la modalidad de raponazo. Los hechos ocurrieron en el municipio de Girardot.

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Una vez se conocieron los hechos, la institución activó un plan candado para ubicar y capturar en flagrancia a “Pelicano”. Solo unos minutos antes de ser detenido, el sujeto habría robado una cadena de oro en plena vía pública, por la calle 40 con carrera 10 (barrio San Fernando). El hombre posteriormente fue identificado como Sergio Sebastián Rodríguez Méndez. En un video compartido por la Policía se puede observar precisamente la agresividad con la que este hombre hurtaba a sus víctimas.

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Según la información que tiene la Policía, el individuo habría huido en una motocicleta tras lograr su cometido criminal. Pero los uniformados fueron más rápidos; gracias al seguimiento, lograron interceptar y capturar a alias Pelicano. La víctima de hurto contó que el presunto asaltante lo abordó en un semáforo, lo agredió a tal punto que le partió a boca y lo aruñó fuertemente con tal de robarle una de sus cadenas de oro. “Gracias a Dios y a la reacción de la Policía lo encontraron, muy agradecido”, reconoció.

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El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que sea judicializado. En el proceso, la Policía constató que Rodríguez Méndez registra antecedentes en el sistema judicial relacionados con hurto. En lo corrido de 2026, se han capturado 224 personas por este delito en Cundinamarca.

La Policía Nacional reiteró su compromiso para continuar realizado operativos dirigidos a combatir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos.

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María Paula Rodríguez Rozo
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