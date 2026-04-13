Identifican los cuerpos sin vida de una pareja hallada en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca

La Policía Nacional en el Departamento de Policía del Valle del Cauca confirmó las identidades de dos cuerpos que fueron hallados en zona rural del municipio de San Pedro, en el centro del departamento. Las autoridades se dirigieron al lugar en donde se encontraron los cuerpos y efectuaron las labores de identificación.



"En zona rural del municipio de San Pedro, específicamente en el kilómetro 84, sentido norte-sur, sector conocido como Los Chancos, fueron hallados a un costado de la vía los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, así como una motocicleta", se lee en un comunicado de la Policía. Las víctimas fueron identificadas como Edier Santiago Marín Arrolló, de 25 años de edad, y Lorena García Muñoz, de 26 años de edad. Esta última se desempeñaba como contratista de la Alcaldía del municipio.



¿Qué se sabe de la pareja hallada muerta?

"Hay personas que dejan una huella silenciosa pero profunda, y hoy San Pedro despide a una de ellas. Lorena García Muñoz hizo parte de este equipo con dedicación, sencillez y un gran sentido de servicio, cualidades que permanecerán en la memoria de quienes compartieron con ella en su camino", se lee en una comunicación de la Alcaldía de San Pedro. "Hoy elevamos una oración por su descanso y acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza en medio de esta partida", agregaron.

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De acuerdo con la información compartida, García Muñoz se desempeñaba como contratista de la Oficina de Planeación e Infraestructura de la administración actual. "Lorena será recordada como una joven comprometida, dedicada a su labor y con una gran calidad humana, dejando una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y compartir con ella", aseguraron sobre la joven.

Unidades de la Policía Judicial, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, se desplazaron al lugar y realizaron los actos con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron la muerte de las dos personas. "La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar los responsables. Asimismo, se invita a la ciudadanía a suministrar información a través de los canales oficiales como la línea 123 o al 314-3587212", concluyeron las autoridades en el texto.

