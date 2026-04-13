Esto se sabe de las víctimas de masacre en Maicao, La Guajira: menor de edad entre los fallecidos

En el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, cinco jóvenes fueron asesinados. El ataque tiene a la región bajo el miedo, mientras que las autoridades duplicaron los operativos en ese municipio fronterizo con Venezuela para dar con los responsables.



¿Qué se sabe de la masacre en Maicao?

La masacre de los cinco jóvenes, entre esos varios que trabajaban en una ladrillera al frente del lugar donde ocurrió el crimen, incluido un menor de 17 años, genera horror entre los habitantes del barrio Villa Mary de Maicao. "Tres pelados que son de aquí del barrio, conocidos míos aquí. Y llegaron ahí, pues en el momento... en el momento menos indicado llegaron a refrescarse ahí bajo el palito. Cuando llegaron, llegó la camioneta y hizo el desastre. Tres pelados de 17, 19 años y 21 tenía el otro. Pelados de aquí del barrio que no se metían con nadie", aseguró Alexánder Mercado, habitante del sector, en diálogo para Noticias Caracol.

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Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo lamentó los hechos registrados. "Manifestamos nuestra profunda preocupación por las condiciones que hoy están limitando el presente y el futuro de la juventud en La Guajira (...) Este hecho vulneró los derechos a la vida, la integridad y la seguridad, y arrebata el derecho a un buen futuro de los jóvenes. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con la comunidad afectada", se lee en el comunicado de la entidad.

"Pues yo pienso, se metieron al lugar equivocado, porque ellos eran niños que todos los días luchaban ahí la vida por ganarse el sustento", dijo Gladis Rodríguez, otra habitante del sector en donde ocurrió la masacre. "Desde Bogotá ya están llegando unos investigadores, un personal de analistas de inteligencia y venimos aquí precisamente a la Alcaldía a confirmar la recompensa", dijo el jefe nacional del Servicio de Policía, el general Wharlinton Gualdrón.



"De manera preliminar, las autoridades han identificado a cinco personas asesinadas: tres de ellas quedaron en el lugar de los hechos y dos más, al parecer, fueron retiradas del lugar por sus familiares debido a las tradiciones wayúu de la región. La identidad de las víctimas aún no ha sido establecida", se lee en un comunicado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



Las autoridades pidieron a la comunidad aportar información que permita la captura de los responsables de esta masacre. En las próximas horas se dará a conocer el valor de la recompensa que ofrecerán por información que los conduzca a los homicidas. Por ahora se han revelado las identidades de los cinco fallecidos, pero se sabe, por medio de los habitantes, que tres de las víctimas tenían, 17, 19 y 21 años.

Cinco personas fueron víctimas de una masacre en La Guajira: esto es lo que se sabe del hecho



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