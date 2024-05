Investigan muerte de hombre tras recibir descargas de táser por parte de policías

Las autoridades del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, investigan la muerte de un hombre que habría fallecido a causa de varias descargas eléctricas provocadas con un táser, esto en medio de un procedimiento policial.

En un video quedó registrado cómo los uniformados de la Policía, luego de esposar al joven Jefferson Barajas, en el portón de un condominio de Villa del Rosario, activan sus táser en varias oportunidades y durante varios segundos en contra del hombre.

Aunque Jefferson les pedía que pararan las descargas, los policías continuaron.

Según informaron las autoridades, al parecer, el hombre había sido detenido por tener comportamientos agresivos cerca de un conjunto residencial.

De acuerdo con la familia, horas más tarde de su detención, se enteraron de que había fallecido.

La hermana de Jefferson Barajas, Shirly Barajas, denuncia que “ellos (los policías) vilmente asesinaron a mi hermano. ¿Qué no me concuerda en esto? Que mi hermano, a pesar de que estaba esposado en unas rejas, ellos siguieron disparando el táser. Nunca me llamaron, nunca me dieron explicaciones. Mi hermano lo llevaron sin signos vitales, según ellos”.

También advierte otras presuntas irregularidades como que “mi hermano aparece reventado y con una pantaloneta que no era de él, mi hermano está ensangrentado. Yo pido explicaciones, ya que mi hermano era un hombre que no era un indigente de la calle, a mi hermano le robaron los papeles, se los desaparecieron y el celular”.

Por este caso ya fue abierta una investigación contra los policías que hicieron parte del procedimiento.

El comandante de la Policía de Cúcuta, el coronel William Quintero, explicó que Jefferson Barajas a “un vigilante lo tenía intimidado y le estaba tratando de ingresar, en forma irregular, al conjunto residencial. En el momento que es trasladado a un centro asistencial fallece. Se ordenó por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta que se adelantara una investigación”.

Las autoridades aseguran que Jefferson Barajas registraba antecedentes por hurto, lesiones personales y violencia contra servidor público.

