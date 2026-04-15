Joven colombiana busca recaudar fondos para enfrentar agresivo cáncer con tratamiento en el exterior

Una joven colombiana de 29 años libra una de las batallas más difíciles de su vida y, en medio de la incertidumbre, ha decidido alzar su voz para pedir ayuda. Se trata de Vanessa Grasso, quien fue diagnosticada en junio de 2025 con linfoma primario mediastinal, un tipo de cáncer agresivo que, hasta ahora, no ha respondido a los tratamientos convencionales.



A través de un video publicado en Instagram, la joven compartió su historia con un mensaje directo y cargado de esperanza. “Hola, soy Vanessa Grasso, colombiana de 29 años, cuento con mi linfoma de cáncer primario-mediastinal y este vídeo lo hago para solicitar su ayuda en una campaña que iniciamos con amigos y familiares para recaudar fondos de un tratamiento curativo llamado CAR-T”, expresó.

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Su caso refleja la complejidad de esta enfermedad. Desde su diagnóstico, Vanessa ha enfrentado cinco líneas diferentes de tratamiento, incluyendo quimioterapias e inmunoterapia en Colombia. Sin embargo, según relata, ninguno ha logrado frenar el avance del cáncer. “Actualmente no he tenido ningún avance para lograr la sanidad de mi linfoma, por lo cual me encuentro 100% con cuidados paliativos”, señaló.

Ante este panorama, junto a su equipo médico y su familia, inició la búsqueda de alternativas en el exterior. Fue así como encontró en la terapia CAR-T una posibilidad real de tratamiento. Este procedimiento, que no está disponible en Colombia, se realiza en países como España y representa una opción con potencial curativo.



No obstante, el acceso a esta terapia implica un enorme desafío económico. El costo del tratamiento supera los dos mil millones de pesos, una cifra inalcanzable para Vanessa y su familia. “Esta terapia, su costo comercial asciende a los más de 500 mil euros, no tengo estos recursos, junto con mi familia por esto estamos recaudando estos fondos”, explicó en su mensaje.



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De acuerdo con la información de la campaña, Vanessa ya fue valorada por instituciones médicas en España, entre ellas el Hospital Sanchinarro de Madrid y la Clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona. Ambas revisaron su historia clínica y la aceptaron como candidata para el tratamiento. Sin embargo, el proceso no puede avanzar sin el pago previo de los costos iniciales.

“Debo pagarlos previo al viaje y por eso decidimos lanzar esta campaña para recaudar estos fondos”, afirmó la joven, quien insiste en que el tiempo es determinante debido a la agresividad de su enfermedad.

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La iniciativa de recaudación ha sido liderada por su círculo cercano, en particular por su amiga María Luisa Piñeros, quien creó una campaña en la plataforma GoFundMe para reunir los recursos necesarios. Hasta el momento, se han recaudado aproximadamente 62.880 dólares de una meta cercana a los 500.000 dólares, lo que evidencia tanto el respaldo recibido como la magnitud del reto que aún enfrentan.

Para donar por medio de GoFoundme, las personas pueden hacerlo por medio de este link

Más allá de las cifras, quienes la conocen destacan su fortaleza y calidad humana. La describen como una persona amorosa, resiliente y profundamente espiritual, capaz de transmitir calma incluso en medio de la adversidad. Su historia ha comenzado a movilizar a decenas de personas que ven en su lucha un llamado a la solidaridad.

En su mensaje, Vanessa también quiso agradecer el apoyo recibido hasta ahora: “Este vídeo es para agradecerles por todo su amor y por todo su apoyo durante este tiempo en esta campaña. Gracias”.

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El objetivo de la campaña es que los fondos recaudados sean transferidos directamente al hospital en España donde se realizará el tratamiento. En caso de excedentes, estos se destinarían a cubrir gastos asociados, como el traslado desde Bogotá y otros costos médicos.

Hoy, mientras continúa en cuidados paliativos, Vanessa mantiene la esperanza puesta en esta oportunidad. Por ello, cada aporte, cada mensaje y cada difusión se convierten en una posibilidad más para que pueda acceder a la terapia que podría cambiar su vida.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co