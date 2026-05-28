Joven lleva cuatro días desaparecido en el embalse El Peñón-Guatapé: lo último que se supo de él

Ya se cumplen cuatro días sin que se tenga pista del estado o paradero de Alexander Avendaño, un joven de 22 años que desapareció en el embalse de El Peñón-Guatapé cuando vivía un momento de ocio y alegría, que rápidamente ese oscureció y tomó matices oscuros cuando el hombre cayó de la embarcación en la que estaba.

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El joven estaba con otras personas departiendo en una fiesta y cayó de un planchón cuando estaba en el sector El Marial, jurisdicción de El Peñón, Antioquia. Hasta el momento, la búsqueda no ha tenido frutos que arroje un nuevo indicio a los organismos de socorro. Este miércoles 27 de mayo se suspendieron las labores de buceo, que pretendían ir desde 30 hasta 35 metros de profundidad para buscar rastros de Alexander.



La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Vanessa Paredes Zúñiga, aclaró a la opinión pública que hasta ahora no se ha activado el comité departamental de gestión de riesgo y sigue trabajándose a nivel local en el municipio. “Estamos a la espera que se activen los protocolos para colaborar”, declaró.

Por su parte, la alcaldesa de El Peñón, Sandra Duque, dijo a MiOriente que las personas que estaban en el planchón junto a Avendaño no tenían chaleco salvavidas. Además, este joven se habría quitado la camiseta antes de lanzarse al agua.



El caso de Alexander Avendaño ha traído a colación un recordatorio a la comunidad del sector y turistas que van a este lugar de interés. Y es que la represa tiene choques térmicos dentro y elementos que pueden poner en riesgo la integridad de personas que decidan nadar en este cuerpo de agua. Las condiciones son adversas: el embalse tiene hasta 50 metros de profundidad y aguas heladas que, en las peores condiciones, ponen en riesgo la vida de las personas que se sumerjan a ellas.



“La prevención debe ser máxima. Con EPM y otros sectores venimos trabajando en unos protocolos de manejo para estos embalses que tienen tanta afluencia de público en diferentes épocas del año”, dijo la directora del Dagran en declaraciones a medios de comunicación.



María Paula Rodríguez Rozo

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