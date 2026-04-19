Juez envía a prisión a mototaxista señalado de abusar de una menor en Cali

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en la ciudad de Cali, en hechos ocurridos el pasado 23 de enero y que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.



De acuerdo con el ente acusador, el procesado, identificado como Luis Fernando Varona Guevara, fue presentado ante las autoridades judiciales luego de su captura en el municipio de Candelaria, en un operativo adelantado por unidades de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).



Hechos que investiga la Fiscalía

Según la información recopilada por la Fiscalía, la víctima, una adolescente, tomó un servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López, en Cali. Durante el trayecto, el conductor habría desviado la ruta hacia una zona rural del sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira.

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En ese lugar, descrito como despoblado y rodeado de cañaduzales, el hombre presuntamente intimidó a la menor con un arma cortopunzante y la sometió a una agresión sexual. Las investigaciones también indican que, posteriormente, habría ejercido presión sobre el cuello de la víctima hasta dejarla inconsciente.

Tras estos hechos, el señalado agresor habría tomado el teléfono celular de la joven y abandonado el lugar. Horas después, la menor recuperó el conocimiento, logró pedir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica.



Las autoridades avanzaron en la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron ubicar y capturar al presunto responsable. Tras la detención fue puesto a disposición de la Fiscalía.



Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas con circunstancias de agravación.

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Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Tras analizar los elementos presentados por el ente acusador, el juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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La decisión implica que el investigado deberá permanecer privado de la libertad durante el desarrollo de las etapas procesales, en tanto se define su situación jurídica frente a los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía señaló que continúa adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y fortalecer el proceso penal.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co