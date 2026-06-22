Juez envió a prisión a empleada doméstica señalada de cometer 4 millonarios robos en Medellín

La confianza que varias familias depositaron en una mujer contratada para realizar labores domésticas terminó en una investigación judicial que hoy la tiene tras las rejas. Las autoridades señalaron que una presunta empleada doméstica habría aprovechado su acceso a viviendas de Medellín para cometer millonarios hurtos que superan los 1.600 millones de pesos.



La Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a Lenis María Julio Julio, de 57 años, como presunta responsable de cuatro hurtos cometidos en inmuebles ubicados en el barrio El Poblado, en Medellín.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de 2026.

Según el ente acusador, las labores de policía judicial permitieron establecer que la mujer, presuntamente, utilizaba documentación falsa para lograr ser contratada como empleada doméstica en viviendas de estratos altos de la capital antioqueña. Una vez obtenía el empleo y se ganaba la confianza de los propietarios, habría aprovechado momentos en los que las viviendas quedaban solas para apoderarse de dinero en efectivo, joyas y otros elementos de valor.



La captura de la mujer se produjo el pasado 19 de junio en una vivienda ubicada en el municipio de San Onofre, Sucre, durante un operativo realizado por servidores de la Policía Nacional. Durante las diligencias de allanamiento y registro efectuadas en el inmueble, las autoridades incautaron 3.000 dólares estadounidenses ($10.346.161 de pesos colombianos), 12.502.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.



Tras su captura, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías para la realización de las audiencias preliminares correspondientes. Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía imputó a la procesada el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

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Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por la mujer. Pese a ello, los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía fueron considerados suficientes por un juez de control de garantías, quien decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

Las autoridades sostienen que los cuatro hechos investigados corresponden a eventos independientes que habrían ocurrido en distintos momentos, pero que comparten una misma modalidad de actuación.

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¿Qué significa el delito imputado?

El artículo 239 del Código Penal colombiano establece que el hurto consiste en apoderarse de un bien mueble ajeno con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otra persona. La legislación contempla penas que pueden variar según la cuantía del bien hurtado. Cuando el valor supera determinados montos, la sanción puede oscilar entre 48 y 108 meses de prisión ( 4 a 9 años).

No obstante, cuando concurren circunstancias especiales, la conducta puede ser considerada como hurto calificado. El artículo 240 señala que este delito puede castigarse con penas de entre seis y catorce años de prisión.

Entre las circunstancias contempladas por la ley se encuentran el aprovechamiento de condiciones de indefensión, el ingreso engañoso a lugares habitados o el uso de mecanismos fraudulentos para facilitar la comisión del delito.

En este caso, la Fiscalía también atribuyó la conducta bajo la figura de concurso homogéneo y sucesivo, una denominación jurídica que se aplica cuando una misma persona es investigada por varios hechos delictivos de la misma naturaleza cometidos en momentos distintos.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la investigación continúa mientras la procesada permanece privada de la libertad por decisión judicial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co