Una persona con “problemas mentales”: mindefensa sobre ‘Marlon’, responsable de atentado en Cajibío

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a la oleada de atentados terroristas ejecutados en Valle y Cauca, y que son atribuidos a las disidencias de alias Iván Mordisco. Según el alto funcionario, estos ataques son “una muestra de debilidad y de cobardía de estos criminales. Atacaron a la población civil, asesinaron a mujeres, a niños, ancianos. Eso parte el alma de una nación del dolor, pero no se doblega tampoco ante estos atentados terroristas”.

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“Los atentados terroristas que han ejecutado han sido también empleando busetas escolares. Qué horror. O sea, es una violación también al derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y en uno de esos vehículos murió una de las personas que no llevaba pasajeros, sino cilindros para atacar a la población civil”, añadió. (Lea también: Fenavi habla de dos ataques a camiones que llevaban pollos y huevos: “Las aves las quemaron vivas”)



¿Quién es alias Marlon?

Se trata del líder de la Jacobo Arenas que habría ordenado el atentado en Cajibío, en la vía Panamericana y por el que ofrecen hasta 5.000 millones de pesos como recompensa. (Lea también: Fotos de los secuaces de Mordisco: ellos son los disidentes detrás de violencia en Cauca y Valle)

“Este es un terrorista. Cuando uno habla de líder creo que desdibuja lo que es un líder, lo que es el liderazgo, porque el liderazgo busca influir, pero de manera positiva. Este es un cabecilla terrorista. Este terrorista reemplazó a alias El Mocho. En los últimos 12 meses nos propusimos neutralizar a siete objetivos de alto valor allá en el Cauca. Seis de ellos fueron neutralizados. Uno de ellos fue alias El Mocho, que murió manipulando un artefacto explosivo para ponérselo a la población civil”, indicó el ministro Sánchez.



Asimismo, aseguró que alias Marlon es “una persona que diría que tiene problemas mentales definitivamente. Es un demente que ordenó atacar a la población civil, y no creo que los caucanos ni los colombianos vayamos a permitir que nos ataquen a los inocentes”.



Se refirió a este grupo criminal como “traquetos, son narcoterroristas, y si no los llamamos por su nombre tal y como son, si no los identificamos como son, será difícil solucionar el problema. Aquí el mensaje también es incluso para las familias de estas personas, para la familia del criminal alias Marlon. Eso es una vergüenza. Esa persona, alias Marlon es un demente que es una vergüenza para los caucanos, que es de allá, para Colombia, para la misma familia. Es una vergüenza. ¿Qué le va a enseñar él al hijo? A matar a niños, a matar a los hijos si tiene, o a la familia, a matar a civiles. ¿Eso es lo que le va a enseñar, a vivir como traqueto? Eso no es un orgullo, eso es una vergüenza. Lo que es orgullo es trabajar duramente. Nacer pobre o nacer rico no da el derecho a ser ilegal”. (Lea también: Estas son las identidades de víctimas mortales de atentado en Cajibío, Cauca: ya son 20 los muertos)



Detalles del atentando en Cajibío

De acuerdo con el ministro de Defensa, “en ese sector, en El Túnel, Cajibío, en Cauca, teníamos una unidad del ejército a un kilómetro y estaban haciendo reconocimientos”.

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Según él, “recibimos la alerta, inmediatamente la unidad avanzó, iniciaron un combate y los criminales, al verse rodeados, muy seguramente activaron esa carga explosiva viendo a civiles que iban a morir y la activaron en una alcantarilla donde habían depositado gran capacidad de explosivos y muy seguramente alguien vio eso y guardó silencio y ocurrió esta masacre”.

Añadió que “el balance es 21 personas muertas, más de 56 heridos. Sin embargo, una de esas personas muertas ocurriría en otro lugar”.

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