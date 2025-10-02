En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Jueza que hace videos en TikTok denuncia "acoso" en investigación: "Manejo sexista y misógino"

Jueza que hace videos en TikTok denuncia "acoso" en investigación: "Manejo sexista y misógino"

Marienela Cabrera, jueza cuarta penal del circuito de Florencia (Caquetá), afirma que lleva en su contra un proceso disciplinario en el que ha sido sometida a múltiples desafueros.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Jueza famosa en Tiktok.jpg

Publicidad

Publicidad

Publicidad