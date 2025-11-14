En vivo
Juliana Guerrero no se presentó a conciliación con la representante Jennifer Pedraza ante la Corte

"Esto no termina aquí: no es un conflicto personal", afirmó la congresista Pedraza, quien agregó que "esta es una denuncia a un nombramiento sin requisitos para un cargo que decide sobre los derechos de la juventud".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 14 de nov, 2025
Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero.
Colprensa

