Juliana Guerrero no se presentó a conciliación con la representante Jennifer Pedraza ante la Corte

Juliana Guerrero no se presentó este viernes a la audiencia de conciliación a la que fue citada junto a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien sí asisitió, por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la controversia por las presuntas irregularidades en los títulos académicos de la exasesora del Ministerio del Interior. "Esto no termina aquí: no es un conflicto personal (...) Esta es una denuncia a un nombramiento sin requisitos para un cargo que decide sobre los derechos de la juventud, y a un sistema que no garantizó calidad educativa", escribió Pedraza en su cuenta de X.

Ambas fueron citadas luego de que Guerrero denunció a Pedraza ante esa Corte, encargada de investigar a los congresistas, por los presuntos delitos de calumnia e informáticos, alegando que los señalamientos de la representante sobre la autenticidad de sus títulos universitarios afectaron su reputación cuando su hoja de vida había sido puesta a consideración para ocupar el cargo de viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, un nombramiento que se cayó.

Pedraza, por su parte, denunció a Guerrero en la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. En la denuncia incluyó a directivos de la Fundación Universitaria San José, institución que le otorgó el título de contadora y que, posteriormente -ante las denuncias de Pedraza y el escándalo que se desató-, lo anuló junto a un tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria.



Cabe mencionar que, en medio de las denuncias de Pedraza, el pasado 7 de noviembre la Fundación Universitaria San José reconoció las irregularidades y explicó que, en el marco de una investigación interna, "la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública".



Guerrero hoy es investigada tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía por las presuntas irregularidades en su título profesional. La Fiscalía también abrió una investigación contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, ex secretario general de la Fundación Universitaria San José, quien habría facilitado el trámite.

El Icfes confirmó hace unas semanas que Gerrero no había presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT cuando obtuvo el título de contadora pública -hoy ya anulado-, un requisito exigido para graduarse como profesional y que apenas el pasado 8 de noviembre, un día después de que se anularon sus títulos, presentó esas pruebas.

Pedraza, quien fue la encargada de dar a conocer lo que estaba pasando con Guerrero, afirmó este viernes luego de la audiencia de conciliación que "ocurrió lo peor: un Gobierno que ignoró el mérito, un Ministerio que falló en vigilancia, una universidad que entregó un título irregular y una persona que quiso aceptar un cargo sin idoneidad. Y señalarlo terminó convertido en un proceso judicial: una forma de intimidación hacia mí, en contra del control político y una afrenta a la democracia".

Por su parte, Guerrero no se ha manifestado. Sin embargo, en días pasados, en entrevista con la revista Cambio, afirmó que sí estudió. "Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también", dijo, al tiempo que reconoció que no había presentados las pruebas Saber Pro. Allí también dijo que "venía de estudiar cinco semestres en la Universidad Popular del César. Buscaba una opción más flexible y económica para homologar. Si pudiera regresar el tiempo, no lo haría, pero fue la que encontré y con la que seguí mis estudios".

