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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La brutal pelea de hinchas tras partido de Junior en Cartagena: joven murió tras violento ataque

La brutal pelea de hinchas tras partido de Junior en Cartagena: joven murió tras violento ataque

En videos se muestra cuando hinchas del Junior y del Real Cartagena se enfrentan con piedras. Otras imágenes evidencian el ataque del cual fue víctima Gabriel Acosta.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Gabriel Gabriel Acosta, hincha de Junior asesinado.
Gabriel Acosta, hincha de Junior asesinado.
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Lo que era una fiesta en Cartagena por el duelo entre el Junior de Barranquilla contra el Palmeiras de Brasil en la primera fecha de la Copa Libertadores, terminó siendo una tragedia para la hinchada del conjunto ‘tiburón’.

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En el partido, el Palmeiras se llevó un punto de Colombia, donde visitó al Junior de Barranquilla y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.

Y es que es en el estadio Jaime Morón donde Junior juega sus partidos de local mientras amplían su casa, el Metropolitano de Barranquilla. En el duelo, los anfitriones abrieron el marcador con un tanto del veterano Teófilo Gutiérrez, mientras que los brasileños
igualaron con una anotación del paraguayo Ramón Sosa.

Sin embargo, tras finalizar el partido, se registraron desmanes y hechos violentos en los alrededores del estadio Jaime Morón. En videos registrados por vecinos del sector se evidencian los enfrentamientos entre supuestos hinchas del Junior y del Real Cartagena.

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(Además: Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F en Copa Libertadores, luego de Junior 1-1 Palmeiras)

Uno de los videos muestra la violenta agresión de dos jóvenes contra otra persona, a quien golpean en repetidas oportunidades cuando ya está tendido sobre el suelo. De hecho, también se muestra cuando uno de los agresores utiliza armas cortopunzantes para herirlo. En otros videos se muestra cómo los hinchas de esas barras se lanzan piedras, causando pánico en algunos sectores de Cartagena.

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Reportes de la Policía señalaron que los desmanes se iniciaron hacia las 11 de la noche y uniformados de la institución tuvieron que intervenir en los disturbios. Sobre el joven que fue brutalmente atacado, se conoció que se trató de Gabriel Acosta, un apasionado hincha del Junior quien pertenecía a una barra del club en Cartagena y fue al estadio para ver el debut de su equipo en la Copa Libertadores.

Tras ser herido con armas cortopunzantes, Acosta fue trasladado de urgencias al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció en la madrugada de este jueves 9 de abril. Las autoridades ya investigan los hechos que rodearon la muerte del hincha.

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