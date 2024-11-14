En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La otra foto por la que se conoce a Omayra Sánchez, niña que murió hace 40 años en Armero

La otra foto por la que se conoce a Omayra Sánchez, niña que murió hace 40 años en Armero

En esta imagen se logra apreciar a la pequeña Omayra Sánchez durante una presentación, al parecer, en su colegio. Lucía un vestido, tenía una rosa en el cabello y sujetaba una luz en la mano.

Por: Paula García Vargas
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Se conoce foto inédita de Omayra Sánchez, niña que murió hace 40 años en Armero
Aparece foto inédita de Omayra Sánchez -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad