La otra foto por la que se conoce a Omayra Sánchez, niña que murió hace 40 años en Armero

El 13 de noviembre se cumplen 40 años de la terrible tragedia que enterró al municipio de Armero, departamento del Tolima. En medio de la emergencia, provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el mundo conoció por primera vez el nombre de Omayra Sánchez.

La pequeña tenía 13 años en ese entonces y, como muchos, quedó enterrada entre los escombros y el lodo. Solo se podía ver su rostro, el cual se convirtió en el símbolo de la catástrofe que cobró la vida de 25.000 personas.



¿Qué le pasó a Omayra Sánchez en Armero?

La niña, debido a la magnitud de la situación, estuvo tres días luchando por su vida, pues sus piernas quedaron atrapadas bajo los escombros de su vivienda. Murió el 16 de noviembre de 1985, esto, probablemente, a causa de hipotermia o gangrena.



Medios internacionales cubrieron su historia y fue en aquel momento cuando el francés Frank Fournier tomó la imagen de Omayra Sánchez, esa icónica fotografía donde se ve a la menor de edad sujetar un palo, en medio del colapso de su casa.

Aparece foto de Omayra Sánchez

Pareciera que Armero quedó congelado en el tiempo y que no han transcurrido los 40 años que se conmemoran de su tragedia. En las últimas horas se ha hecho viral una fotografía de Omayra Sánchez, quien habría cumplido 52 años de edad en el 2024.

La fotografía, pese a que fue publicada el pasado 28 de agosto en el portal cambioin.com, se ha tomado las redes sociales por estos días. La imagen fue compartida con el fin de conmemorar a la menor.

La foto, la cual fue cedida por el Museo Memorial de Armero, muestra a la niña utilizar un traje típico, al parecer durante una presentación en su colegio. También se le ve luciendo una rosa gigante de color rojo en el cabello y sujetar varias velas en la mano izquierda.

Muchos recuerdan a Omayra Sánchez como 'el rostro de la tragedia en Armero' - X: @LuisGal98238381

¿Qué pasó en Armero el 13 de noviembre de 1985?

El volcán Nevado del Ruiz, tras pasar 69 años inactivo, hizo erupción en la noche del 13 de noviembre de 1985. Grandes cantidades de lodo y escombros descendieron rápidamente por el río Lagunilla, lo que provocó que se llevara con su paso a Armero y a sus habitantes.

Muchos niños fueron rescatados, pero debido a que sus padres murieron en medio de la lamentable emergencia, fueron dados en adopción. Con el fin de reunir a las familias que fueron separadas por la tragedia, se creó la fundación Armando Armero, pero debido a que no hay muchos registros de los menores y la deficiencia en los protocolos de adopción, este proceso no ha sido sencillo.

