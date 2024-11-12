En vivo
COLOMBIA
40 años de la tragedia de Armero: imágenes del antes y después del desastre natural

40 años de la tragedia de Armero: imágenes del antes y después del desastre natural

Armero solía ser un próspero municipio agrícola, conocido por su economía basada en cultivos de algodón. Hoy, casi cuatro décadas después, se ha convertido en un campo santo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de nov, 2025
Armero
Armero era una ciudad llena de vida -
Colprensa

