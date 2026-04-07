La posible causa de muerte de los hermanitos hallados dentro de refrigerador en Vista Hermosa, Meta

Darien y Sofía Saori Guevara Tiller son los nombres de los hermanitos que fueron encontrados sin vida dentro de un refrigerador en Vista Hermosa, Meta. Su caso ha generado conmoción en la región y el país por la muerte de estos dos menores de edad. Las autoridades continúan investigando las causas de su deceso.



Los cuerpos de los niños de cinco y ocho años de edad permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, sede Meta, conforme avanzan las pesquisas para establecer la causa de fallecimiento. Noticias Caracol habló con el alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, quien dio detalles de los hechos.

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Los niños fueron hallados dentro de un congelador que había en la casa. Según dijo Gómez, los padres de los menores vendían hielo y tenían dos refrigeradores. Uno de ellos estaba desconectado, con la tapa arriba y sin contenido. Así lo habían dejado los adultos cuando salieron a hacer mercado por el municipio en horas de la noche. Allí precisamente estaban los cuerpos de los únicos hijos de esta pareja. Los padres manifestaron que estos dos niños tenían la costumbre de jugar a las escondidas entre ellos.



“Llegaron; al ver que no estaban, empezaron a buscarlos por la casa. No los encontraron”, relató el alcalde a Noticias Caracol. El signo de alarma para la pareja fue percatarse de que el refrigerador que habían dejado abierto estaba sellado. Los padres de los Guevara Tiller llevaron a los niños hasta un hospital de Vista Hermosa con ayuda de sus vecinos, donde llegaron sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación y más tarde confirmó el fallecimiento, según el reporte preliminar que recibió el mandatario. El alcalde Gómez manifestó que Medicina Legal sigue evaluando las posibles causas de muerte, para establecer si en los cuerpos hay signos de posible violencia.



De acuerdo con los reportes preliminares y lo manifestado por el alcalde municipal, los niños podrían haber fallecido por asfixia. Se espera que en las próximas horas se conozcan las conclusiones del estudio forense. “Vamos a seguir acompañando a su familia en este ejercicio para esclarecer los hechos y les enviamos unas condolencias porque nos solidarizamos con ellos y con el municipio de Vista Hermosa por estos hechos que han sucedido”, dijo la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano.

Se espera que las honras fúnebres de Darien y Sofía se lleven a cabo en La Guajira, pues este es el lugar de origen de la madre de los menores, quien hace parte de la comunidad wayúu establecida en Uribia.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL