La propuesta de concejal en Medellín para prohibir zonas de tolerancia en el POT

En Medellín se está discutiendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y una de las propuestas que está sobre la mesa tiene que ver con la prohibición de las zonas de tolerancia en la ciudad, donde hay presencia de trabajadoras y trabajadores sexuales.

Andrés Tobón, concejal de Medellín, es quien propuso la medida y en Noticias Caracol mencionó que lo que se busca es “prohibir que en Medellín existan zonas donde la explotación sexual y comercial de mujeres, de hombres y de niños, niñas y adolescentes sea posible. Aquí en Medellín no existe el trabajo sexual libre”.



Según el concejal, el trabajo sexual en Medellín, “en espacio público, está asociado al control de estructuras criminales y de ninguna manera podemos permitirlo. En el sector del Poblado, la Alcaldía ha logrado reducir esto, pero hay sectores que también tienen que mirarse con mucho detalle como en el centro de Medellín, todo el sector de Cundinamarca, el sector de Barbacoas y algunos otros sectores en donde sí o sí hoy también hay que poner la lupa porque es relación directa entre el trabajo sexual, muy mal llamado, y la explotación sexual y comercial”.



"Que no se expandan más"

El concejal Tobón explicó que espera que con su proyecto “no exista espacio público en Medellín donde la explotación sexual sea posible, pero también que no se expandan más establecimientos de comercio que tengan por actividad comercial servicios sexuales pagos. Los que existen quedan ya listos en un uso establecido, porque la ley así lo determina, pero que no se creen más. Medellín no quiere seguir haciendo parte de ninguna manera de una ruta de establecimientos en este sentido”.

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Finalmente, Tobón indicó que su propuesta ya está puesta en el Concejo y “en estudio por parte de la administración y que en caso de que sigamos avanzando la presentaré como enmienda para que quede acogida en la ciudad con el apoyo de los demás concejales de Medellín”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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