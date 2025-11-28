Las aerolíneas afectadas por cambio urgente de Airbus en sus aviones: vuelos con ajustes en Colombia

El sector aéreo global enfrenta ajustes de último minuto luego de que Airbus anunciara la necesidad de aplicar una actualización urgente en parte de la flota A320, su familia de aeronaves más utilizada a nivel mundial. La medida tiene impacto directo en varias aerolíneas internacionales y también en las operaciones de Colombia, donde las autoridades adoptaron acciones preventivas para atender la instrucción emitida por el fabricante europeo tras detectar un problema asociado a la radiación solar y su interacción con sistemas de control de vuelo.

En el país, la Aeronáutica Civil comunicó que esta directriz tiene carácter obligatorio y explicó que la decisión se enmarca en la obligación de mantener los niveles más altos de seguridad operacional. La entidad informó que Airbus notificó “a nivel global la necesidad de una actualización urgente de software para una parte significativa de las aeronaves de la familia A320”. A raíz de esto, y bajo supervisión técnica de la autoridad, los equipos afectados deberán suspender su operación desde el 29 de noviembre de 2025 a las 7 p. m., permaneciendo “inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por el fabricante”.



La Aerocivil señaló que opera en coordinación con el Gobierno Nacional para asegurar que las modificaciones se implementen sin demoras y con vigilancia permanente. En su mensaje sostuvo que “la seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional”, por lo que adelanta medidas para que la programación de vuelos pueda restablecerse con la menor afectación posible. Indicó además que supervisa que “cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida” y que, junto a las compañías, trabaja para que los cambios necesarios se ejecuten en el menor tiempo. La autoridad instó a los viajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles efectos en los itinerarios y recibir información actualizada.



¿Qué dijeron las aerolíneas en Colombia? Avianca, JetSMART, Latam y más

En Colombia, Avianca es la aerolínea con mayor impacto por la notificación de Airbus. La compañía indicó en un reciente comunicado que la orden afecta “a más del 70% de la flota de Avianca” y que los equipos involucrados permanecerán en tierra una vez lleguen a sus bases de mantenimiento. La empresa anunció que comenzará de inmediato con los trabajos técnicos, aunque anticipó “disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”. Para reducir afectaciones, Avianca informó que “cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive-” con el fin de facilitar la reacomodación de los pasajeros. La aerolínea comunicará directamente a las personas afectadas las alternativas para ajustar sus planes de viaje. En su pronunciamiento insistió en que su prioridad es “garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo” y que buscará realizar los ajustes “lo antes posible”.

JetSMART Airlines también emitió un mensaje tras recibir la información de Airbus y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Según la compañía, “solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad”. Esos equipos serán intervenidos de inmediato, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos. La aerolínea señaló que su operación continúa sin afectaciones y que, si algún itinerario llega a requerir cambios, los pasajeros serán contactados directamente para ofrecerles alternativas de viaje. Por lo pronto, JetSMART expresó que las "aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas" y continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad relacionada con la aplicación de las medidas técnicas.

Otra aerolínea con presencia en el país, LATAM, señaló a Noticias Caracol tras ser consultada que, “hasta el momento”, la información disponible indica que únicamente “hay un vuelo afectado: la ruta Bogotá–San Andrés, tanto en ida como en regreso”.

"Los pasajeros serán contactados directamente y recibirán alternativas de viaje para iniciar su vuelo dentro de una ventana de máximo 24 horas respecto al vuelo original o podrán optar por el cambio de fecha o devolución sin costo alguno desde la sección “Mis Viajes” en LATAM.com", precisó la compañía en respuesta, añadiendo que "lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera ocasionar y agradece la comprensión de los pasajeros". No se reportaron otras modificaciones en su operación.

¿Cuál es la falla en los aviones de Airbus? Aerolíneas internacionales afectadas

El origen de esta medida se explica en un análisis técnico divulgado por Airbus. En un comunicado emitido desde Toulouse, Francia, este 28 de noviembre de 2025, la compañía informó que “la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. El fabricante identificó que un número amplio de aviones en servicio podría verse alcanzado por esa condición. Airbus indicó que trabajó con las entidades reguladoras para solicitar a los operadores acciones inmediatas a través de una Alerta a los Operadores (AOT), encaminadas a aplicar protecciones de software y/o hardware disponibles. La compañía indicó que esta instrucción se convertirá en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia emitida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

En su mensaje, Airbus reconoció que la aplicación de estos ajustes provocará inconvenientes en las operaciones de la industria. “Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y colaboraremos estrechamente con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad principal”, señaló la compañía. En la información se habló de detener la operación de unos 6.000 aviones que utilizan un programa vulnerable a la radiación solar. El incidente que llevó a esta decisión ocurrió a finales de octubre, cuando un Airbus A320 de JetBlue registró un fallo en vuelo que produjo un descenso inesperado, sin intervención de los pilotos, en una ruta entre Cancún y Newark. La aeronave aterrizó en Tampa y dejó varios pasajeros heridos.

En el panorama internacional, varias compañías confirmaron alteraciones en sus itinerarios. American Airlines informó que unos 340 aviones estaban incluidos en la instrucción y que anticipaba “algunos retrasos operativos”, aunque preveía que la mayor parte de las actualizaciones quedara lista en uno o dos días. Delta Airlines reportó que estima un impacto “limitado” en sus operaciones. En Europa, Air France señaló que suspendió 35 vuelos el viernes debido a los ajustes asociados a la radiación solar en los sistemas de los A320 y que la cancelación de servicios continuará el sábado, notificando a los pasajeros con anticipación. Iberia aseguró que realiza los “cambios necesarios” en su flota y que su operación del sábado “no va a sufrir disrupciones” relacionadas con este procedimiento.

