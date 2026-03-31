Las conmovedoras imágenes del rescate de los seis hermanitos escondidos en la selva de Caquetá

Colombia hoy está sorprendida por el caso de los seis hermanos que se escondieron en la vasta selva colombiana para evitar ser reclutados forzosamente por las disidencias de ‘Calarcá’, en el departamento de Caquetá. Las Fuerzas Militares, con apoyo de la Fuerza Aérea, emprendieron una operación en zona rural, a tres horas de Cartagena del Chairá, para rescatar a los cinco menores y la joven de 18 años, que intentaban escapar de las garras de este grupo ilegal, sanos y salvos.



La historia de estos hermanitos ha conmovido al país en un panorama en el que el reclutamiento de menores sigue siendo un flagelo que afecta a la infancia y adolescencia colombiana; un comportamiento que usa a niños y niñas, a la vez que atenta contra su derechos. Cabe recordar que reclutamiento está prohibido por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional y los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo expuso que entre enero y febrero de 2026, se registraron 15 casos de esta índole. En 2025, hubo 339 menores reclutados.



Imágenes conmovedoras del rescate

El general Hugo Alejandro López, comandante general de las Fuerzas Militares, celebró el resultado satisfactorio del operativo y reveló que los hermanos ya recibieron atención médica inmediata, alimentos y protección. “Se encuentran en un lugar seguro donde se reencontrarán con su familia”, dijo el alto mando militar. A su vez, expresó reconocimiento por el esfuerzo y su gratitud a los militares.

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En un video que divulgó el general López se observa cómo un grupo de uniformados se desplegó durante la noche para encontrar al grupo por tierra, aire y agua. Ante la inclemente selva y la profunda oscuridad, lograron dar con los chicos, que estaban resguardados en un refugio artesanal que ellos mismos crearon en su huida. Allí prestaron los primeros auxilios y los guiaron hacia la libertad. Ya con la luz del día, los soldados abordaron una aeronave con los menores. En una toma conmovedora se puede ver cómo el padre de los niños abraza entre conmoción a uno de los uniformados, después de haber bajado del helicóptero para abordar una ambulancia.

#ProtegemosLaVida de nuestros niños y de cada colombiano. En una operación precisa y sostenida en zona rural de Cartagena del Chairá, nuestras @FuerzasMilCol, con el apoyo decisivo de la @FuerzaAereaCol, lograron rescatar sanos y salvos a cinco menores de edad que permanecían… pic.twitter.com/MkzKD1cd57 — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 31, 2026

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Por su parte, el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, dijo a Noticias Caracol que los menores y la joven “resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas” del grupo criminal. La odisea que emprendieron estos jóvenes se enmarca en un asedio constante al que fue sometida esta familia por parte de este grupo ilegal. Y es que los padres de estos hermanos, un hombre de 47 años y una mujer de 38, fueron secuestrados por 11 días por la estructura al mando de alias ‘La Morocha’, quien ahora es buscada por la justicia colombiana. El matrimonio logró escapar el pasado 29 de marzo. En medio del miedo, los niños se escondieron en la selva con ayuda de un “trabajador” de su padre.

Rescate de menores FF. MM.

Las amenazas de las disidencias

Aunque lograron escapar de la inclemencia de este grupo armado, las amenazas no cesaron. Por un lado, las disidencias amenazaron con asesinar al padre de esta familia tras su huida. Luego, se enfocaron en sus hijos, pues pretendían reclutarlos. Una vez a salvo en la base militar de Peñas Coloradas, la pareja pidió ayuda al Ejército ante el inminente peligro que enfrentaban los menores. La institución inició la planeación del rescate desde el domingo 29 de marzo.



Las Fuerzas Militares señalan que alias ‘La Morocha’, cabecilla de la comisión GAO-r estructura Rodrigo Cadete, es responsable del desplazamiento de esta familia. Identificada como Diana Milena Agudelo Salazar, esta mujer es hermana de otro cabecilla de las disidencias: alias ‘Urías Perdomo’, quien fue capturado en Antioquia, pero quedó en libertad y posteriormente huyó al Caquetá para continuar en el mundo criminal.

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Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca al paradero de ‘La Morocha’. A Agudelo se le señalan delitos como reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado.

María Paula Rodríguez Rozo

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