Las humillaciones que denuncian colombianos deportados de Estados Unidos: "Fueron tratos horribles"

El país recibió en la mañana de este martes a 201 migrantes colombianos que fueron deportados por Estados Unidos. Aunque Migración Colombia aseguró que "llegaron en buen estado", algunos de ellos han denunciado humillaciones y malos tratos que recibieron para regresarse del país norteamericano.

"Me robaron todos los documentos, el celular, casi se roban a mi bebé (...) Él está en desnutrición, en todos estos días no ha comido. No se vayan porque los están deportando a todos, no los van a soltar al siguiente día, hay gente desaparecida (...) Duré 8 días allá, los tratos eran horribles", dijo una mujer a la prensa de la Presidencia de Colombia.

Otro de los colombianos que regresó al país, José Montaña, también calificó como "horribles" los tratos que recibió. "No nos dieron derechos, no nos dijeron nada, nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Yo me iba a encontrar con mi familia, venía huyendo de la violencia", aseguró para los medios.

Y añadió que varios menores de edad "tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictas, narcotraficantes, cuando eran personas que querían un mejor futuro para su familia".

Por otro lado, otro ciudadano que regresó, quien fue identificado como Andrés B, le dijo a Noticias Caracol que, desde el momento en el que fue detenido por las autoridades norteamericanas, se mantuvo "encerrado". No obstante, añadió que, mientras eran regresados a Colombia, los mantuvieron en relativas buenas condiciones, alimentándolos y brindándoles elementos de aseo.

"Estaba bregando a pedir asilo en el país. (...) Me dijeron que lo negaron", añadió.



¿Quiénes son los deportados de Estados Unidos que llegaron a Colombia?



El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, publicó un video en sus redes sociales en el cual indicó que los 201 deportados que llegaron "no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales (...) Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular".

También, especificó que “el primer vuelo, procedente de San Diego, California, trajo 62 hombres, 32 mujeres y 16 niños. En este grupo se encontraban dos mujeres embarazadas quienes, según los reportes médicos, están en buen estado de salud. El segundo vuelo fue procedente de El Paso (Texas) y trajo 46 hombres, 45 mujeres, incluidos 5 menores de edad".

Colombianos deportados. Presidencia de la República.

"Funcionarios del consulado estuvieron atentos a que esta situación de nuestros connacionales en ambos vuelos fuera satisfactoria, brindándoles asistencia técnica, médica y alimentaria antes de su partida hacia Colombia. Todos se encuentran en buenas condiciones", finalizó Murillo.

Por su parte, la directora general (e) de Migración Colombia, Martha Hernández, también ratificó que "ninguno tiene antecedentes judiciales ni administrativos. Ellos infligieron la norma migratoria, pero ninguno tiene antecedentes. Cada uno sale de aquí para su casa”.

Hernández agregó que “lo más importante es que nuestro Gobierno, en cabeza del presidente, está elaborando un apoyo integral a la población deportada, no solamente los que provienen de Estados Unidos, sino en general a todos los que los deporten. Nosotros estamos preparando ese protocolo, el cual va a ser anunciado por nuestro presidente”.

Cabe resaltar que las tensiones que se presentaron entre Colombia y Estados Unidos el fin de semana fueron porque, precisamente, el presidente Gustavo Petro desautorizó la entrada de dos aviones estadounidenses con migrantes colombianos por "tratos inhumanos".

Por este hecho, la Embajada de Estados Unidos en Colombia cerró la sección de visas, por lo que decenas de colombianos perdieron su cita para hacer el trámite. Las autoridades informaron que se reactiva ese servicio esta semana.