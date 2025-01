Llamado al Gobierno nacional desde Cúcuta y Catatumbo: “Que se pongan la camiseta”

Una abogada y defensora de DD. HH., de quien por motivos de seguridad no se revela su nombre, habló en Noticias Caracol en vivo sobre la crítica situación que están enfrentando las poblaciones del Catatumbo y los cientos de desplazados que están llegando a la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

En el diálogo, la defensora hizo un llamado al Gobierno nacional para que ponga el ojo en las zonas rurales del Catatumbo, en donde asegura que hay firmantes de paz en riesgo, y que apoyar los esfuerzos que están haciendo las autoridades de Cúcuta para recibir a los desplazados por esta guerra.

“Faltaron acciones y todavía las faltan. El Gobierno se tiene que poner la camiseta, no es llegar, visitar y mirar, sino llegar al acá donde está la población llegando (Cúcuta). Lleguen aquí, ayúdenlos, aquí el alcalde, como puede, está mirando cómo desplaza a esas personas y las alberga en hoteles, en casa, con familiares, con amigos, pero eso no es todo, las personas tienen niños, abuelos. Queremos que el Gobierno nacional se una más a esta situación que está pasando”, subrayó la abogada.

Asimismo, reiteró que la situación de los habitantes del Catatumbo que aún están en sus territorios es crítica y “la gente está pidiendo auxilio, está clamando por su vida, por la de los hijos”.

Además de la situación crítica que se está viviendo en el territorio, la abogada y defensora de DD. HH. también pidió realizar un seguimiento detallado a los desplazados que están llegando a Cúcuta.

“Eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno nacional, que se ponga la camiseta, que si quiere llegue a Cúcuta y vea la situación que estamos enfrentando”, enfatizó.

¿Qué está pasando en el Catatumbo?

Desde hace décadas, la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia y fronteriza con Venezuela, vive entre el conflicto armado y el olvido estatal y en la última semana volvió a estallar un enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC. Ya son más de 50 los muertos, según autoridades, y cientos de personas están saliendo de los municipios de la zona en busca de refugio.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, que recibió una carta firmada por cerca de 95 organizaciones sociales del Catatumbo, en la que hacen un llamado a los actores armados a buscar la paz y respetar el DIH, "al menos 11.000 personas estarían desplazadas".

“Los hechos principales son homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, secuestro, falta de acceso a ayuda humanitaria y especialmente a medios de subsistencia, pues empieza a haber escasez de alimentos y falta de acceso a salud. Al menos 11.000 personas estarían desplazadas, por lo menos en Ocaña, en Cúcuta y en Tibú. Tenemos reportes de autoridades de 2.500 personas que se encuentran desplazadas en Tibú. En Ocaña hay alrededor de cinco; ayer iban a habilitar un sexto albergue, incluyendo el coliseo; y tenemos un censo de más de 2.200 familias que podrían equivaler, en unos cálculos muy conservadores, a más de 4.500 personas. También tenemos más de 5.000 personas en Cúcuta”, señaló Iris Marín, defensora del Pueblo.

Desplazados están llegando al estadio general Santander

En busca de refugio y seguridad, los habitantes del Catatumbo están saliendo de sus casas en camiones, carros y hasta helicópteros de la Fuerza Aérea y muchos han llegado a la capital de Norte de Santander, en donde fue habilitado el estadio general Santander.

“Me tocó salir de allá, dejé a mi hijo de 13 años con el papá. La verdad, desde anoche no sé qué pasó con ellos. Estoy embarazo, estoy con dos hijos y no tengo en dónde quedarme. Tampoco tengo comida ni nadie que me colabore”, manifestó Érika Valencia, desplazada.