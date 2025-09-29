Llaman a juicio disciplinario a Nicolás Petro por presunto incremento patrimonial injustificado

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto incremento patrimonial injustificado durante 2022, cuando ejercía como diputado de Atlántico.

Según el Ministerio Público, “Petro Burgos habría generado un aumento patrimonial no explicado, a favor propio y de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro”, su entonces pareja, cuando “sus ingresos netos por la actividad económica como diputado habrían sido inferiores a los gastos realizados en ese periodo”.

Tras recaudar pruebas como testimonios, movimientos financieros y documentos notariales, el Ministerio Público consideró que “el exdiputado habría tenido ingresos que no provenían de su actividad en la Asamblea Departamental”.



¿De dónde provino el dinero que habría usado Nicolás Petro?

Según se lee en el pliego de cargos, el hijo del presidente “habría presuntamente recibido dinero de forma irregular de los señores Samuel Santander López Sierra y Gabriel Elías Hilsaca Acosta, para la financiación de la campaña presidencial del entonces candidato Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego; dinero del cual se habría apropiado para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes, entre otros señalamientos expuestos” en una publicación de la revista Semana de marzo de 2023 “y relacionados en el auto de investigación disciplinaria”.



De acuerdo con la investigación, Nicolás Petro recibió de Santander López Sierra cerca de 600 millones de pesos, “recibidos en varias partidas a través del señor Máximo Noriega, quien le entregaba el dinero proveniente del señor López Sierra al investigado Nicolás Petro, dinero que era almacenado en caja fuerte”.

“Además, se refirió, a que el ‘Turco Hilsaca’ le hizo entregas de dinero al investigado Nicolás Petro a través de su hijo Gabriel Hilsaca Acosta en el edificio Balcones del Parque ubicado en la 99A con 52, quien se registró en la minuta de visita como ‘Gabriel Acosta’ el día que le entregó al investigado 200 millones de pesos y con posterioridad le hizo una entrega de otros 200 millones”, agrega el documento.

También señala que el investigado recibió una camioneta Chevrolet Tahoe “de unos empresarios del Meta, que hay soportes de chats que evidencian que se estaba ‘trabajando’ con dichos empresarios a los que se les recibió el vehículo y que la declarante posee la segunda llave de dicho automotor. Que el titular del vehículo habría entregado, además, 40 millones para un viaje a San Andrés entre Nicolás Petro y la declarante. Indicó igualmente que se recibió por parte del investigado, a través del señor Máximo Noriega, dinero de empresarios de la ciudad de Cúcuta, y que parte de dicho dinero lo recibió el primo del encartado, señor Camilo Burgos quien lo habría entregado a éste”. La declarante era Day Vásquez, exesposa de Petro.

Según su testimonio, los recursos "estaban originalmente destinados a la campana presidencial, sin embargo, se habria apropiado de estos, destinandolos para la compra de una casa".

