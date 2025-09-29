En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Llaman a juicio disciplinario a Nicolás Petro por presunto incremento patrimonial injustificado

Llaman a juicio disciplinario a Nicolás Petro por presunto incremento patrimonial injustificado

La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro por presuntos hechos relacionados cuando fue diputado de Atlántico.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Llaman a juicio disciplinario a Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad