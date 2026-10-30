Llegaron los drones MQ-9A Reaper a Colombia: quién los operará y para qué serán usados

Los tres drones MQ-9A Reaper enviados por Estados Unidos ya se encuentran en Colombia. Las aeronaves llegaron completamente ensambladas y serán incorporadas a las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de las Fuerzas Militares, con el propósito de fortalecer las operaciones contra organizaciones armadas ilegales y redes dedicadas al narcotráfico.



¿Cuándo llegaron los drones Reaper a Colombia?

La llegada de los equipos se conoció en las últimas horas, tras varios meses de conversaciones y trámites entre los gobiernos de Bogotá y Washington para concretar el préstamo de estos sistemas, fabricados por la compañía estadounidense General Atomics Aeronautical Systems.

El proceso avanzó durante octubre: el pasado 28 se conoció que los documentos requeridos para autorizar el ingreso de las aeronaves ya estaban firmados y que los trámites administrativos estaban adelantados.

La llegada coincide con la visita que el presidente Abelardo De La Espriella tiene programada para este sábado 31 de octubre a la base militar de Tolemaida, donde avanzan las labores de ensamblaje e instalación de los equipos.

¿Quién operará los drones MQ-9A Reaper en Colombia?

Los drones MQ-9A Reaper serán operados de forma conjunta entre las Fuerzas Militares de Colombia y personal militar de los Estados Unidos. El objetivo es que la fuerza militar extranjera capacite al personal colombiano de la Fuerza Aérea para su respectivo manejo técnico, interpretación de datos y su control remoto. Para cada nave no tripulada se requiere el manejo de al menos tres personas con distintos roles.

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¿Para qué se usarán los drones en Colombia?

El Ministerio de Defensa ha indicado que las aeronaves se emplearán en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como en operaciones contra el narcotráfico y acciones ofensivas. La incorporación de esta tecnología busca ampliar la capacidad de las Fuerzas Militares para obtener información sobre estructuras criminales, sus desplazamientos y las zonas donde desarrollan actividades ilegales.



Con estas herramientas se podría hacer seguimiento a corredores del narcotráfico, detectar movimientos de grupos armados y recopilar información para planear operaciones militares.



Cómo es el MQ-9A Reaper: características técnicas

Según las especificaciones de General Atomics, estos sistemas destacan por:



Autonomía: pueden superar las 27 horas de vuelo.

pueden superar las 27 horas de vuelo. Velocidad: alrededor de 444 kilómetros por hora.

alrededor de 444 kilómetros por hora. Altura: operan hasta 15.240 metros.

operan hasta 15.240 metros. Tamaño: cerca de 11 metros de longitud y unos 20 metros de envergadura.

cerca de 11 metros de longitud y unos 20 metros de envergadura. Sensores: pueden incorporar cámaras electroópticas, sensores infrarrojos y radares para identificar movimientos en tierra y transmitir información a estaciones de control.

Aunque los Reaper tienen capacidad para transportar misiles y bombas guiadas, aún no se han divulgado detalles sobre la configuración que tendrán los tres equipos destinados a Colombia.

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Cómo se concretó el acuerdo con Estados Unidos

El acuerdo empezó a concretarse en agosto, después de la visita del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, a Estados Unidos. En ese momento se anunció que Washington prestaría tres aeronaves, mientras Colombia estudiaba la posibilidad de comprar una cuarta con recursos propios.

El anuncio se enmarca en la cooperación antidrogas entre ambos países, tras la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, alianza liderada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración ilegal.

María Paula Rodríguez Rozo

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