Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "Llegó maltratado": comandante de FF. MM. sobre polémica con campesino en Guaviare

"Llegó maltratado": comandante de FF. MM. sobre polémica con campesino en Guaviare

El almirante Cubides aseguró que el campesino buscó la ayuda de los militares tras ser brutalmente golpeado al parecer por disidentes que lo estarían obligando a atacar al Ejército, situación a la que se negó. Fue atendido por los uniformados y la comunidad se lo arrebató al Ejército.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: agosto 29, 2025 11:56 a. m.
La historia del campesino que se negó a atacar al Ejército en el Guaviare y fue torturado
El ciudadano firmó un acta de buen trato -
Archivo

Golpeado, un campesino que quiso defender a tropas militares la zona de El Retorno, Guaviare, mismo lugar donde fueron secuestrados 33 uniformados, se acercó a efectivos del Ejército Nacional solicitando ayuda, pues este hombre, según el comandante las Fuerzas Militares, habría sido obligado a atacar a los soldados con un artefacto explosivo y se negó a hacerlo.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo que habría terminado un ataque a las tropas del Ejército, pero por la determinación de un ciudadano esto no sucedió.

Según el almirante Cubides, “hace dos días, a eso de las 3:00 de la tarde, llegó un campesino corriendo y pidiendo auxilio hacia el sitio en donde estaban los soldados. Llegó golpeado y maltratado, en un estado de salud bastante delicado. Nuestros soldados lo recibieron, lo estabilizaron, inclusive el señor tuvo un paro que fue atendido, es canalizado y se le prestaron los primeros auxilios de forma profesional y muy humana. Quiero resaltar la labor de oficial que estaba allá, que inmediatamente acogió y le brindó los primeros auxilios en el marco de los derechos humanos”.

A las 8:00 de la noche del miércoles, la comunidad, dijo el comandante, arrebató al campesino: “Él no quería devolverse porque manifestó que, primero, había un inminente ataque a la tropa, que lo estaban obligando a hacer una acción en contra de los soldados, él se negó y por eso lo estaban golpeando. Él buscó auxilio, resguardo, y se le dio”.

El almirante Cubides aseguró que el campesino firmó un acta de buen trato y la comunidad nos lo quita. “Yo esto se lo manifesté ayer a la defensora del Pueblo antes de que viajara a El Retorno. Le manifesté nuestra preocupación por esta persona y yo esperaría que haya sido un tema que se haya tratado ayer en ese espacio de diálogo y que la persona esté bien”.

"Estábamos listos": comandante sobre posible ataque a Ejército en Guaviare

En cuanto al ataque del que el campesino dijo que iba a ocurrir, el almirante sostuvo que “nosotros estábamos listos para reaccionar y yo quiero también resaltar la valentía y la firmeza con las que los soldados de Infantería de Marina que estaban allí estaban atendiendo la situación porque nunca se doblegaron, pero siempre estuvieron listos a proteger la vida del ciudadano y la de ellos”.

Sobre este campesino, el propio presidente Gustavo Petro se refirió a través de sus redes sociales y pidió investigar el caso como desaparición forzada: “En el acto en el que la columna de Iván Mordisco presiona al campesinado del Guaviare para rodear a los soldados del ejército, después que éste logró enfrentar a la columna produciéndole más de diez bajas, desapareció un campesino que se opuso a la acción civil. Es necesario que se activen todos los mecanismos de búsqueda y se inicie la investigación por desaparición forzada”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

