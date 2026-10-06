Lo que hallaron en paloma mensajera entrenada que volaba dentro de la cárcel Palogordo, en Girón

Una paloma mensajera fue encontrada por guardianes del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. De acuerdo con funcionarios de la entidad, el animal estaba entrenado y se direccionaba directamente a un patio en específico del centro de reclusión.

La paloma mensajera "no podía volar"

La paloma tenía un arnés atado a las alas con una especie de maleta y en el lomo una carga envuelta en plástico o vinipel. Cuando los guardianes del Inpec abrieron la maleta, encontraron cargadores para celular y algunas sim cards, elementos que están prohibidos, además, teniendo en cuenta que esta es una de las cárceles de alta seguridad que tiene el Inpec y allí se encuentran privados de la libertad peligrosos criminales de la talla de Élder José Arteaga, alias El Costeño, señalado por el homicidio del senador Miguel Uribe.

Publicidad

El hallazgo del ave se llevó a cabo el pasado 4 de octubre. Un funcionario del Inpec señaló que “se evidencia que tiene un amarre en cada ala y en el elemento decomisado se evidencia el siguiente bolso mostrado. La paloma por el peso no puede volar”.



#Colombia | En la cárcel de Palogordo, Santander, fue interceptada una paloma mensajera. El animal estaba entrenado para llevar cargadores de celular y tarjetas SIM. Estos son los detalles



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/Ey0F5jjeaj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 6, 2026

Publicidad

Fuentes del Inpec alertaron que en el penal se han avistado desde drones hasta palomas mensajeras. Mientras tanto, las autoridades investigan a quién pertenecía la paloma mensajera interceptada por funcionarios de la cárcel Palogordo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias