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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que hallaron en paloma mensajera entrenada que volaba dentro de la cárcel Palogordo, en Girón

Lo que hallaron en paloma mensajera entrenada que volaba dentro de la cárcel Palogordo, en Girón

El ave llevaba un arnés sujeto a las alas, al que estaba fijada una especie de bolsa, mientras que en el lomo transportaba una carga envuelta en plástico o vinipel.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Lo que hallaron en paloma mensajera entrenada que volaba dentro de la cárcel Palogordo, en Girón
Tenía una especie de mochila amarrada a las alas -
Inpec

Una paloma mensajera fue encontrada por guardianes del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. De acuerdo con funcionarios de la entidad, el animal estaba entrenado y se direccionaba directamente a un patio en específico del centro de reclusión.

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La paloma mensajera "no podía volar"

La paloma tenía un arnés atado a las alas con una especie de maleta y en el lomo una carga envuelta en plástico o vinipel. Cuando los guardianes del Inpec abrieron la maleta, encontraron cargadores para celular y algunas sim cards, elementos que están prohibidos, además, teniendo en cuenta que esta es una de las cárceles de alta seguridad que tiene el Inpec y allí se encuentran privados de la libertad peligrosos criminales de la talla de Élder José Arteaga, alias El Costeño, señalado por el homicidio del senador Miguel Uribe.

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El hallazgo del ave se llevó a cabo el pasado 4 de octubre. Un funcionario del Inpec señaló que “se evidencia que tiene un amarre en cada ala y en el elemento decomisado se evidencia el siguiente bolso mostrado. La paloma por el peso no puede volar”.

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Fuentes del Inpec alertaron que en el penal se han avistado desde drones hasta palomas mensajeras. Mientras tanto, las autoridades investigan a quién pertenecía la paloma mensajera interceptada por funcionarios de la cárcel Palogordo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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